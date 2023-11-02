Путин поручил правительству доложить о мерах стабилизации цен на топливо до 10 ноября

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с вертикально интегрированными нефтяными компаниями отчитаться о мерах по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сказано в перечне поручений президента на сайте Кремля.

Правительство также должно «в достаточном объеме» обеспечить топливом российских сельскохозяйственных производителей. Первый доклад о проведенной работе должен быть представлен до 10 ноября, второй — до 8 декабря.

Из федерального бюджета Владимир Путин поручил дополнительно выделить 5 млрд руб. Камчатскому краю и 11 млрд руб. Мурманской области для закупки мазута. Этим регионам он необходим для прохождения отопительного сезона.

Поручения Владимир Путин утвердил по итогам совещания с правительством, которое прошло 27 сентября. Тогда вице-премьер Александр Новак предложил стабилизировать цены на топливо с помощью увеличения бюджетных демпферных выплат нефтяникам.

21 сентября власти запретили экспорт бензина и дизеля из-за рекордно высоких цен на топливо. 9 октября господин Новак сообщил о частичном снятии запрета на экспорт нефтепродуктов.

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Петр Бузлаев