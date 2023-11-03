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Дальневосточный киловатт

Промышленность остальной России выделит региону на электроэнергию 31 млрд рублей в 2024 году

Как выяснил “Ъ”, в 2024 году оптовый энергорынок может заплатить 31 млрд руб. за искусственное сокращение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке. Объем платежа промышленности европейской части РФ, Урала и Сибири снизится примерно на 4,5 млрд руб. год к году после резкого роста в текущем году. Объем платежа снижается, поскольку правительство решило полностью отказаться от субсидий к 2028 году, говорят в ФАС. Однако для отмены механизма поддержки в положенный срок темпы снижения платежа нужно увеличить в три раза, считают промышленные потребители энергии.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Оптовый энергорынок (европейская часть РФ, Урал и Сибирь) в 2024 году может заплатить 31,02 млрд руб. за снижение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке, следует из презентации ФАС (есть у “Ъ”). Общий платеж оптового энергорынка за снижение тарифов снизится на 12,4% год к году, или примерно на 4,48 млрд руб. Базовый тариф для коммерческих потребителей Дальнего Востока на высоком и среднем уровнях напряжения установят на уровне 6,83 руб. за 1 кВт•ч (рост на 8,9% год к году), а для потребителей на низком напряжении — 8,06 руб. (плюс 9,1% год к году). Окончательное решение о размере платежа примет правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. В ФАС напомнили, что механизм не повлияет на тарифы для населения в регионе.

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) тарифы на энергию устанавливает государство. В некоторых регионах округа, включая Якутию, Камчатку и Чукотку, тарифы для ряда коммерческих потребителей искусственно уменьшаются, и часть нагрузки покрывает бизнес остальной части страны через надбавку к цене мощности (дальневосточная надбавка).

Правительство запустило механизм снижения тарифов на электроэнергию в ДФО в середине 2017 года под предлогом привлечения инвестиций в регион. За 2017–2022 годы оптовый рынок уже заплатил за сокращение цен в ДФО около 200 млрд руб. На фоне жесткой критики регуляторов и участников энергорынка власти решили с 2022 года начать постепенный отказ от субсидии. Предполагалось, что регулятор будет постепенно к 2028 году сокращать надбавки для бюджетных организаций, отраслей ЖКХ и ТЭКа, а также для компаний, добывающих драгоценные металлы и камни в ДФО. Впрочем, воплотить идею удалось не сразу: в 2022 году субсидия впервые упала на 12%, до 33,6 млрд руб., но в 2023 году она вновь увеличилась на 5,7%, до 35,5 млрд руб. В ФАС не объясняли причины роста надбавки.

В текущем году правительство неожиданно для отрасли решило внести поправки в механизм. Судя по принятым Госдумой поправкам, субсидия до 2028 года не будет снижаться для компаний, которые до 2021 года подключились к сетям низкого напряжения и начали добывать драгоценные металлы и камни в ДФО. Под данную категорию потребителей в ДФО попадает только Якутия, сказали “Ъ” в ФАС. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили “Ъ”, что на такие организации приходится около 3% от величины дальневосточной надбавки на 2023 год. В ФАС уточнили, что надбавка для этих потребителей в 2024 году, по предварительным оценкам, не будет превышать 1 млрд руб.

В «Сообществе потребителей энергии» (лобби промышленных потребителей электроэнергии) сказали “Ъ”, что снижение надбавки подобными темпами не позволит минимизировать субсидирование, как это установлено законом, к 2028 году и для этого сокращение платежа оптового энергорынка должно быть в 2,5–3 раза больше.

Обстоятельства, побудившие правительство ввести дальневосточную надбавку, не изменились, считает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Уровень экономически обоснованных цен в ДФО по-прежнему существенно выше среднероссийского: географическое положение территорий и их технологические возможности делают практически невозможной организацию энергоснабжения по более или менее адекватной цене, полагает он. С другой стороны, продолжает Сергей Сасим, отсутствие счетных и проверяемых критериев, обосновывающих условия применения надбавки, создают непонимание тарифной политики в этом направлении.

Полина Смертина

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