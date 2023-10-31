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АвтоВАЗ начал производство LADA Vesta в версиях SW и SW Cross

Производство LADA Vesta в версиях SW и SW Cross стартовало на АвтоВАЗе. Автомобили оснащены 16-клапанным бензиновым мотором мощностью 106 л.с. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: АвтоВАЗ

«Автомобили LADA Vesta SW будут доступны в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno, а LADA Vesta SW Cross – в версиях Life, Enjoy и Techno»,— говорится в сообщении.

Расход топлива на автомобилях с указанным силовым агрегатом в смешанном цикле составляет 7,3 л на 100 км. LADA Vesta в комплектации Comfort полностью оснащена светодиодной оптикой спереди и сзади. Также автомобиль имеет две подушки безопасности, АБС, кондиционер, рейлинги на крыше, электропакет, а также систему запуска двигателя кнопкой.

В состав версии Life дополнительно включены подогрев передних сидений, мультимедийная система с семидюймовым дисплеем, мультифункциональное рулевое колесо, наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова. Комплектация Enjoy предусматривает обогрев всей поверхности ветрового стекла, задние датчики парковки и камеру заднего вида. В варианте Techno имеются боковые подушки безопасности, цифровая комбинация приборов и мультимедийная система с десятидюймовым экраном. Ранее АвтоВАЗ открыл онлайн-продажи автомобилей Lada по заводской цене.

Георгий Портнов

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