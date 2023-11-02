Nestle, чей завод работает в Тимашевске, попала в список «спонсоров войны»

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло швейцарскую компанию Nestle, одна из фабрик которой работает в Тимашевске, в список международных «спонсоров войны» в связи с тем, что корпорация продолжает бизнес в России. Об этом НАПК сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: nestle.ru Фото: nestle.ru

«Nestle поясняет свою позицию тем, что обеспечивает население России товарами первой необходимости и беспокоится о своих работников в РФ. У Nestle в России работает более семи тысяч сотрудников. Таким образом, компания создает рабочие места и поддерживает экономику <…>»,— поясняет свое решение НАПК. Компании принадлежит более 2 тыс. брендов по всему миру, ее прибыль от российского рынка составляет чуть больше 2%, и она до сих пор не решилась уйти из РФ, пишет агентство.

Как уточняет «Ъ», в 2023 году в перечень международных «спонсоров войны» Украина внесла AliExpress, Philip Morris, Japan Tobacco, Bacardi и другие компании. После внесения в этот список компании Mondelez International (владеет брендами Alpen Gold, Oreo, Milka, Toblerone) в Скандинавии объявили ей бойкот — авиакомпании, сети отелей и супермаркетов прекратили продажу продукции Mondelez.

Завод Nestle в Краснодарском крае является одним из крупнейших в мире производителей кофе. Это первая фабрика корпорации по производству натурального растворимого кофе в Восточной Европе и первая российская фабрика компании, построенная с нуля. Производство стартовало в 2005 году. В настоящее время фабрика производит кофе под брендами Nescafe.

В начале марта 2022 года Nestle опровергла слухи о закрытии своих российских предприятий из-за спецоперации на Украине, в том числе фабрики в Тимашевске. Однако позже было объявлено, что компания будет производить и продавать в России только товары первой необходимости, такие как детское или лечебное питание, выпуск же в РФ продукции известных брендов Nestle, таких как KitKat и Nesquik, приостановит. При этом производства кофе это решение не коснулось.

Андрей Обнорский

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