МИД назвал антироссийским жестом участие Армении в конференции по Украине

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Россия воспринимает участие Армении в конференции по предложенной Украиной «формуле мира» как демонстративный антироссийский жест, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Если вы говорите о встрече на Мальте в так называемом копенгагенском формате, мы рассматриваем (это.— "Ъ") как демонстративный антироссийский жест официального Еревана»,— сказала госпожа Захарова во время брифинга. Трансляция велась на YouTube-канале МИД РФ.

Госпожа Захарова напомнила, что ранее в Киев приезжала супруга премьер-министра Анна Акопян, спикер Нацсобрания Армении Ален Симонян проводил переговоры с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком в Дублине, а премьер Никол Пашинян встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гранаде. «В Ереване, я думаю, должны отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране. <...> Вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно, упорно разрушает наши союзнические отношения»,— добавила официальный представитель российского министерства.

На Мальте на прошлой неделе прошла третья международная конференция по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Она собрала 66 стран. Своих делегатов на Мальту не направили присутствовавшие в Джидде Китай, Египет и ОАЭ. Россия отвергает предложенную Украиной «формулу мира».

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Мало-мальтски поговорили».

Леонид Уварчев