В Скандинавии объявили бойкот производителю Alpen Gold из-за отказа покидать Россию

Американскому производителю кондитерских изделий Mondelez International (владеет брендами Alpen Gold, Oreo, Milka, Toblerone) объявили бойкот в Скандинавии из-за отказа компании покидать российский рынок. Mondelez попросила о встрече с правительством Норвегии, чтобы защитить свой местный бизнес, сообщает Reuters.

По данным агентства, к бойкоту американского производителя присоединились, в частности, авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничная сеть Elkjop, судоходная группа Fjord Line и Норвежская футбольная ассоциация. Скандинавские компании заявили, что прекратили продажу продукции Mondelez после решения Украинского национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о внесении Mondelez в черный список.

Mondelez в ответ заявила, что постарается встретиться с соответствующими норвежскими министерствами, чтобы объяснить свою позицию. Компания отметила, что не продавала продукцию российского производства в Норвегии. Она настаивает, что политика в ее отношении «должна основываться на официальных санкциях, введенных западными и другими странами».

Mondelez International работает в России с 1994 года. С 2013 года на российском рынке компанию представляет ее дочерняя структура «Мон’дэлис Русь». В России находятся три завода компании: два — во Владимирской области (выпускают «Юбилейное», «Медвежонка Барни», шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka), еще один — в Великом Новгороде (выпускает жевательные резинки Dirol и леденцы Halls).

В марте 2022 года Mondelez International сообщила, что свернет все капитальные вложения в России и сократит расходы на рекламу. В мае 2023-го НАПК внесло американскую корпорацию в перечень международных спонсоров войны. В качестве причины НАПК назвало тот факт, что компания не прекратила деятельность на территории России после начала военной операции на Украине.

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Лаура Кеффер