Бывший заместитель губернатора был арестован в Нижнем Новгороде

Как стало известно «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде по уголовному делу о мошенничестве со средствами дольщиков ЖК «Дом на Горького» был арестован учредитель обанкроченного застройщика ООО «Интерсити» Валерий Англичанинов. В правительстве Валерия Шанцева он работал заместителем губернатора по строительству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Англичанинова (справа на фото) обвинили в хищении средств дольщиков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Валерия Англичанинова (справа на фото) обвинили в хищении средств дольщиков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Больше месяца строитель Англичанинов сидит в нижегородском СИЗО. Весной, когда уголовное дело было возбуждено, в областном следственном управлении СК предварительно заявляли о возможном ущербе в 808 млн руб. Однако его точный размер должна определить экспертиза по делу.

Любопытно, что по другим объектам Валерия Англичанинова с мая 2022 года судят в Тушинском райсуде Москвы – ранее ему тоже предъявлялось обвинение в мошенничестве по другому уголовному делу. Однако в нем у обвиняемого подписка о невыезде, сообщили в пресс-службе суда. По всей видимости, арестованный в Нижнем Новгороде застройщик участвует в судебном процессе в Москве по видеоконференцсвязи из следственного изолятора.

Впрочем, часть дольщиков ЖК «Дом на Горького» не верит в то, что владелец строительной компании похитил их деньги себе в карман. Скорее он не справился со стройками в нескольких регионах, перебрасывая средства соинвесторов между разными объектами, предположил один из дольщиков, добавив, что, на его взгляд, Валерий Англичанинов «не мошенник, а плохой коммерсант».

Подробнее о перспективах достройки нижегородского ЖК – в заметке «На “Хуторе” все свои»

Иван Сергеев