Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве «Дома на Горького»

Региональное следственное управление возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве проблемного ЖК «Дом на Горького» в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе ведомства. Ущерб дольщикам оценивается в 808 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Котлован ЖК «Дом на Горького»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Котлован ЖК «Дом на Горького»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2018-2020 годах застройщик «Интерсити» заключил ряд договоров участия в долевом строительстве, но до сих пор не выполнил свои обязанности и не сдал дом в эксплуатацию. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следователи изымают документацию, назначают экспертизы, допрашивают свидетелей и потерпевших.

Учредитель строительной компании «Интерсити» Валерий Англичанинов, ранее работавший заместителем губернатора в правительстве Валерия Шанцева, не стал комментировать ситуацию «Ъ-Приволжье».

Компания «Интерсити» начала строить ЖК в 2015 году. Сроки строительства продлевались четыре раза, последнее разрешение действовало до конца 2023 года, но застройщик был признан банкротом, а дом внесли в реестр проблемных объектов. Дольщики категорически возражают против получения компенсаций и требуют достроить ЖК.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Приволжье» «Горькая стройка».

Елена Ковалева