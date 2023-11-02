На «Хуторе» все свои

ООО «СЗ “Хутор”» попросило передать ему от обанкротившегося ООО «Интерсити» проблемный ЖК «Дом на Горького». Как утверждает соучредитель «Хутора» Антон Аверин, у его компании имеется более 800 млн руб. на достройку проблемного дома. Но есть и страховочный вариант — кредит от Сбербанка под залог компенсационных земельных участков у Борского моста, которые давно просит у регионального правительства нижегородский застройщик. Летом на достройку ЖК «Дом на Горького» претендовало ярославское ООО «Первый бетонный ЖБИ», но в правительстве выбрали более близкого и понятного нижегородского застройщика. На соблюдение своих прав рассчитывают и нижегородцы, вложившиеся в приобретение коммерческих помещений, а не квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дольщики ЖК «Дом на Горького» обратили внимание на подтопление котлована и подвалов недостроя

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Дольщики ЖК «Дом на Горького» обратили внимание на подтопление котлована и подвалов недостроя

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Нижегородский спецзастройщик «Хутор» направил в областной арбитражный суд заявление о передаче ему прав на недостроенный ЖК «Дом на Горького». Многоквартирный дом в центре Нижнего Новгорода медленно возводился с 2015 года, но его прежний застройщик «Интерсити» был обанкрочен Фондом развития территорий, а бенефициар компании — бывший заместитель губернатора Валерий Англичанинов был обвинен в мошенничестве. Замена застройщика производится в рамках судебного дела о банкротстве «Интерсити», и «Хутор» как альтернативная компания должен подтвердить в суде свою финансовую состоятельность.

Недавно дольщики провели на затопленной стройплощадке ЖК общее собрание, говоря, что достройка их дома отстает от графика «дорожной карты». В правительстве Нижегородской области сообщили, что вопросы поэтапно решаются, суд рассмотрит вопрос о замене застройщика 24 ноября.

В разговоре с «Ъ-Приволжье» соучредитель ООО «СЗ “Хутор”» Антон Аверин (как и Валерий Англичанинов, он раньше работал заместителем губернатора) сообщил, что его компания готова решить проблему обманутых дольщиков ЖК «Дом на Горького». «Была проведена предварительная оценка стоимости достройки дома. Необходимые на это деньги у нас на счете есть, более 800 млн руб. Мы восстановили ограждение на объекте, поставили охрану. Проектно-сметная документация есть, но не в полном объеме: нам надо доделать проект и пройти с ним госэкспертизу. Рассчитываем в декабре с этим вопросом развязаться»,— пояснил господин Аверин, обещая достроить ЖК в конце 2024–начале 2025 года.

Не все дольщики, итересующиеся ходом банкротства «Интерсити», верят в то, что у альтернативного «Хутора» есть необходимая сумма для достройки дома. Однако в суде этот вопрос будет исследован предметно. Антон Аверин рассказал, что в качестве страховочного варианта финансовое плечо готов подставить Сбербанк под залог компенсационных земельных участков. Компания «Хутор» в награду за достройку ЖК «Дом на Горького» рассчитывает получить от региона несколько свободных земельных участков на улице Акимова в районе Борского моста.

Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородский застройщик давно их запрашивал, обращаясь напрямую к губернатору.

Чтобы «Хутор» смог оформить кредит под залог компенсационных участков, в нижегородском правительстве даже поправили постановление, регулирующее их предоставление застройщику после его выхода на объект.

«Застройщик вложит немало собственных средств, порядка 400 млн, что позволит ему максимально быстро начать строительство ЖК после корректировки проектной документации. Но в любом случае им потребуется привлечение заемных средств. Залог банку компенсационных участков упростит принятие решения кредитным комитетом и ускорит финансирование по достройке объекта», — сообщил собеседник в правительстве.

Летом на достройку ЖК «Дом на Горького» кроме «Хутора» претендовал и другой застройщик из Ярославля — ООО «Первый бетонный ЖБИ». Однако рабочая группа под председательством Сергея Морозова ему отказала, сославшись на то, что ярославский застройщик в обмен на компенсационный участок предлагает достроить ЖК, заключив мировое соглашение с «Интерсити», что невозможно для региона. Вероятно, в правительстве сочли, что «Первый бетонный ЖБИ» выступает как партнер не справившегося с проектом Валерия Англичанинова (он также строил жилье в Ярославле). Директор этого ООО Александр Богданов подтвердил, что ранее они рассчитывали зайти в Нижний Новгород через достройку ЖК «Дом на Горького».

Однако из-за того, что «Хутору», вероятно, уже пообещали привлекательные компенсационные участки, предложение ярославцев власти было уже не интересно. «У вас нет четко регламентированной процедуры проведения конкурса и выбора застройщика в таких случаях. Мы предложили ехать, а вашей администрации нужны еще и шашечки. Но телефоны мы на всякий случай оставили»,— добавил Александр Богданов.

По оценке областного минстроя, ЖК «Дом на Горького» построен примерно наполовину, по нему заключено 253 договора долевого участия со 197 гражданами.

При этом в недострое есть восемь коммерческих помещений, в которые вложились пятеро дольщиков. Они попадают в четвертую очередь кредиторов, и по решению Конституционного суда и складывающейся судебной практике им могут компенсировать до 50–60% стоимости нежилых площадей. Но эти люди рассчитывают на добрую волю нового застройщика, считая, что в Нижегородской области надо создать справедливый общероссийский прецедент, когда обманутый дольщик получает свое нежилое помещение, а не остатки средств от конкурсных процедур.

Антон Аверин считает, что в данном случае многое будет зависеть от позиции властей.

Роман Кряжев