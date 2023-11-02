Командир полка из Чувашии опроверг сообщения о своей гибели на СВО

Пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева в среду, 1 ноября, распространила видео с заявлением Владислава Матузаса, командира полка 1251, в котором служат мобилизованные из республики. Он опровергает появившуюся в некоторых Telegram-каналах информацию о собственной гибели и о полном уничтожении воинского подразделения из 120 человек, сформированного в Чувашии.

Полковник Матуаз заявил: «Я живой и здоровый».

«Да, без потерь, к сожалению, на войне не обходится. Есть и погибшие, и раненые. Но не в таких количествах, как вам преподносят»,— сказал он.

По его словам, сообщения о том, «что одним ударом – ракетным или артиллерийским — наш противник сразу убивает по 120 человек, — это тоже фейк». «Такого нет, не было и не будет. Потому что у нас в армии служат нормальные, профессиональные ребята. А те, кто из Чувашии, — просто чудесные люди, рукастые, работящие»,— отметил полковник Матуаз.

«Люди, преподносящие такую информацию, работают на украинскую разведку, они работают на Америку, они работают на подрыв авторитета Вооруженных Сил. Все это неправда»,— заключил командир полка.

Ранее по поводу этих сообщений высказался глава Чувашии Олег Николаев. «Враги хотят подорвать наш общий боевой дух и специально распространяют ложную информацию»,— заявил он.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"