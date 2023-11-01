Глава Чувашии назвал ложной информацию об «атаке» на бойцов СВО из региона

Глава Чувашии Олег Николаев прокомментировал «тему атаки на наших военнослужащих в зоне СВО», которая, по его словам, «вчера преимущественно в украинских телеграм-каналах распространялась» и «ее подхватили отдельные ресурсы в Чувашии, публикуя недостоверную информацию».

«Враги хотят подорвать наш общий боевой дух и специально распространяют ложную информацию»,— заявил господин Николаев в своем Telegram-канале.

При этом он добавил: «Действительно, на самых сложных участках наши ребята выполняют важные задачи по защите Отечества. И возможны различные ситуации».

Олег Николаев призвал «доверять только официальным источникам» и сказал, что находится «на постоянной связи с военкоматом республики, Минобороны России и командирами частей на фронте».

Однако официальную информацию о последствиях атаки на сформированный в Чувашии батальон не сообщил, чем вызвал неодобрительные комментарии читателей своего канала.

Год назад господин Николаев информировал, что из республики для участия в СВО направлены более 1 тыс. человек, в том числе в составе добровольческого батальона «Атал» (Волга на чувашском языке), и заявлял о планах дополнительного набора добровольцев.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"