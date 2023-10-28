«Хамас» заявил о провале наступательных действий Израиля в секторе Газа

Член руководства палестинского движения «Хамас» Али Барака заявил арабскому телеканалу Al Mayadeen, что начатые накануне атаки армии Израиля в секторе Газа провалились.

По словам Али Бараки, израильские военные столкнулись с «твердым сопротивлением» защищающих регион военизированных формирований «на всех фронтах». Он отметил, что Израилю пришлось использовать военные самолеты, чтобы эвакуировать погибших и раненых солдат из сектора Газа.

Другой лидер движения Усама Хамдан сказал Al Mayadeen, что переговоров по освобождению заложников не будет, пока армия Израиля не прекратит боевые действия. Он добавил, что заявление США с критикой начала наземной операции «не уменьшают степень их участия в агрессии против сектора Газа».

Вчера, 27 октября, представитель армии Израиля офицер Даниэль Хагари заявил о расширении активности сухопутных войск в секторе Газа. В секторе перестала работать интернет-связь, жители сообщали о массированных воздушных атаках. По данным CNN, в секторе Газа были слышны танковые выстрелы. В этот же день газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена призывала руководство Израиля не начинать наземную операцию, предложив сделать выбор в пользу авиации.

Сегодня, 28 октября, армия Израиля сообщила, что за ночь нанесла удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа. В том числе были обстреляны туннели и другая подземная инфраструктура. Израильские военные также заявили об убийстве нескольких членов «Хамаса», но не привели их точное число. Известно, что один из них — глава воздушных сил Иссам Абу Рукбе, погибший в результате авиаудара.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Израильская армия расчищает пространство для маневра».