Путин положительно оценил действие указа о продаже валютной выручки

Президент России Владимир Путин заявил, что указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами положительно сказался на стабилизации валютного рынка. Вместе с тем он призвал готовиться к усилению санкционного давления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Много вопросов было на этот счет, сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет,— сыграл. Ведется мониторинг и анализ деятельности по отдельным компаниям и банкам. Также принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики»,— сказал господин Путин на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин заявил, что «бессчетное количество пакетов санкций», введенных в отношении России, в результате ударили по экономике и рабочим местам стран Запада. Сейчас, сказал глава государства, ограничительные меры «доходят до абсурда». В пример он указал на обсуждение запрета на экспорт в Россию «отверток, иголок и так далее».

«Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше: меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов»,— сказал президент.

16 октября вступил в силу указ Владимира Путина, обязывающий экспортеров из закрытого перечня зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам, чтобы затем продавать не менее 90% этой суммы на внутреннем рынке. 27 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что оценивать влияние меры пока рано.

Подробнее об указе — в материале «Ъ» «Выручке назначили процент».

Лусине Баласян