Запретительная демократия

Власти Молдавии ждут хорошую новость из Брюсселя. Есть много сигналов о том, что ЕС с большой долей вероятности перейдет на следующую стадию сближения с республикой и начнет с ней переговоры о вступлении в Евросоюз. Во внутренней политике дела, однако, обстоят не так хорошо. Власть никак не может справиться с командой беглого политика-популиста Илана Шора, поставившего на поток создание правительству проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Молдовы Майя Санду

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Молдовы Майя Санду

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Власти Молдавии уже через неделю ждут из Брюсселя хорошую новость, которая для республики потянет на новость года. Издание Politico сообщило, что 8 ноября Еврокомиссия обнародует отчет о прогрессе, достигнутом Молдавией и Украиной в продвижении реформ после того, как в 2022 году двум странам был предоставлен статус кандидатов на вступление в ЕС.

Информированные собеседники “Ъ” как в структурах ЕС, так и в молдавских государственных структурах настроены оптимистично и ожидают не только благоприятного в целом отчета, но и принятия Брюсселем ближе к концу года решения о начале с Молдавией и Украиной переговоров о членстве в Евросоюзе. Это, безусловно, не значит, что ЕС скоро расширится за счет еще двух постсоветских стран. Переговоры могут длиться годы и даже десятилетия (опыт Турции — наглядный пример).

Тем не менее, если прогноз сбудется, отношения Брюсселя с Кишиневом и Киевом перейдут на другую, более продвинутую стадию евроинтеграции.

Нынешним властям Молдавии важно, чтобы решение ЕС было положительным. В будущем году в стране должны пройти выборы президента. Действующий лидер Майя Санду будет претендовать на второй срок. Госпожа Санду объявила евроинтеграцию приоритетом и заявила, что к 2030 году страна должна вступить в ЕС. В этом смысле решение Брюсселя придется весьма кстати. Внешнеполитические успехи особенно важны на фоне отсутствия значительных изменений к лучшему внутри страны. Обнародованный в сентябре соцопрос «Барометр общественного мнения» показал: довольных ситуацией в стране значительно меньше, чем тех, кто ею недоволен: 32% против 57,8%. Больше всего людей волнует рост цен, бедность и будущее детей.

Оппоненты власти нещадно ее критикуют, что сказывается на популярности правящей партии «Действие и солидарность». Создатель партии и в прошлом ее лидер Майя Санду все еще возглавляет топ самых рейтинговых политиков. Но тройка лидеров, например, по уровню доверия к ним, выглядит так: Майя Санду — 19,6%, экс-президент Игорь Додон — 6,9%, беглый бизнесмен и политик Илан Шор — 3,7%.

Илан Шор — феномен молдавской политики. Осужденный заочно за соучастие в незаконном выводе из трех молдавских банков $1 млрд и проживающий в связи с этим в Израиле, он остается важной фигурой на политическом поле. После того как партия «Шор» была запрещена, политик создал новые политические структуры — «Шанс», «Возрождение», «Альтернативная сила спасения Молдовы». Связанные с Иланом Шором политики претендуют на должности мэров городов и сел по всей стране.

Местные выборы состоятся 5 ноября и покажут, насколько сильны в стране позиции власти и насколько влиятельны оппозиционные партии, особенно Илан Шор с его зонтичной партийной структурой.

Весной господин Шор сумел сделать главой Гагаузии (автономии на юге Молдавии) Евгению Гуцул. И сейчас использует ее как инструмент расширения собственного влияния по всей стране. На днях госпожа Гуцул сообщила о том, что ее команда сумела договориться о поставках в Гагаузию из Турции газа по низким ценам. По ее словам, это позволит значительно удешевить топливо для потребителей. Как заявила Евгения Гуцул, кубометр газа будет обходиться жителям автономии в 10 молдавских леев ($0,55), что почти вдвое дешевле, чем по стране.

Газовая тема для жителей Молдавии важна и болезненна. В зимний период вся страна была в шоке от размеров счетов за газ, покупавшийся в связи с тогдашней рыночной конъюнктурой по весьма высоким ценам. Неудивительно, что этот вопрос стал политическим.

Сейчас, накануне местных выборов, Илан Шор и его команда, в которую входит и Евгения Гуцул, пытаются снова использовать газовую тему в борьбе с властью. Эксперты считают, что организовать поставки в Молдавию обещанного госпожой Гуцул дешевого газа практически невозможно. Но политический и популистский эффект уже достигнут.

«Ситуация выглядит так, что рыночного решения она не имеет, но зато имеет выхлоп в политику»,— прокомментировал “Ъ” раскручиваемый сюжет с дешевым газом один из участников молдавского рынка, попросивший об анонимности.

У Илана Шора в активе не только сеть политических партий, но и различные медиа, в том числе телеканалы. На этой неделе власти решили временно приостановить вещание шести каналов, а также заблокировать доступ к десяткам сайтов, в том числе страницам таких российских СМИ, как агентства ТАСС и «Интерфакс». Запретительные меры внутри страны критикует не только оппозиция, но и неправительственные организации и даже омбудсмен Чеслав Панько. По его словам, противодействовать информационным угрозам следует в соответствии с международными стандартами и без ущерба для свободы прессы.

В целом борьба молдавской власти с оппонентами несмотря на множащиеся запреты успешной не выглядит. Бывший представитель Молдавии при Совете Европы Алексей Тулбуре называет Илана Шора и его команду угрозой национальной безопасности, перед которой правительство бессильно. «Опасность Шора в том, что он и его люди — они подрывают основы демократии. Они угроза нацбезопасности. И это угроза внутри страны, а не вне ее»,— сказал Алексей Тулбуре “Ъ”.

Илан Шор, отмечает собеседник “Ъ”, занимается «политической коррупцией» и скупкой голосов избирателей: «Люди, которые берут взятки,— их обвинять нельзя, есть отчаянные ситуации, когда человеку сумма в 1 тыс. леев (около $55) важна экзистенциально, он будет их брать. Низкие доходы и низкий уровень жизни объясняют живучесть Шора».

У правительственных структур, отмечает господин Тулбуре, банально недостает знаний и опыта, чтобы эффективно противодействовать этой угрозе. «Не подготовлены соответствующие органы. Не провели реформы в прокуратуре, в полиции. Представляется, что в общем люди, которые должны пресекать, вовлечены во все это»,— отметил господин Тулбуре в беседе с “Ъ”.

Один из источников финансирования партий Илана Шора, по словам Алексея Тулбуре, это криптовалюта: «Но ее надо в фиатные деньги переводить. В Молдове четыре пункта этим занимаются. И это знают все, включая спецслужбы. Но не борются. Есть вопросы, на которые нет почему-то ответа».

Руководитель ассоциации WatchDog Валерий Паша полагает, что власти нужна «системная стратегия борьбы с таким феноменом»: «Найти золотую середину между обеспечением правового государства и борьбой с такими гибридными угрозами сложно. На Украине военное положение и там давят жестко. А у нас опыта нет. И судебная система нагло и открыто продолжает работать в интересах Шора. Нужен анализ, что с этим делать. Без того чтобы навлечь на себя критику, не получится, но важно, чтобы власти называли вещи своими именами. Нужно признавать свою немощность в реформе юстиции, признать, что не получилось».

Глава «Института общественных политик» Аркадий Барбарошие напоминает, что Илан Шор связан с Россией.

Евгению Гуцул, когда она избиралась на пост главы Гагаузии, открыто поддерживал, в частности, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Шор, это мое наблюдение, использует деньги, которые приходят из Москвы, он, по всей видимости, договорился с Москвой,— отмечает господин Барбарошие.— И он очень хороший коммуникатор. Он доказал, что может говорить с массами и при этом говорить просто, на понятном для них языке. Этого как раз и не хватает власти».

Владимир Соловьев