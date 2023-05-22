Женщина, которая молчит

Апелляционная палата Комрата утвердила итоги выборов в гагаузской автономии на юге Молдавии. Победителем признана Евгения Гуцул — кандидат партии «Шор» беглого бизнесмена Илана Шора, заочно приговоренного к 15 годам тюрьмы. Если результаты голосования не будут оспорены в высшей инстанции, господин Шор не только получит контроль над целым регионом, но и своего человека в правительстве Молдавии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Важные заявления за молчаливую Евгению Гуцул (в белом) делают все, кому не лень

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ Важные заявления за молчаливую Евгению Гуцул (в белом) делают все, кому не лень

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ

Скандальная эпопея с избранием нового главы (башкана) Гагаузии вышла на финишную прямую. Результаты второго тура выборов, который состоялся 14 мая, на прошлой неделе сначала утвердил гагаузский ЦИК, засчитавший победу Евгении Гуцул. Это не понравилось центральным властям страны, и в Центризбирком приехали сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и изъяли списки избирателей.

Эти действия центра вызвали напряжение и протесты южан: Комрат обвинил Кишинев во вмешательстве во внутренние дела и давлении на региональную избирательную комиссию. Казалось, что центральные власти серьезно намерены не допустить утверждения Евгении Гуцул главой региона.

Однако 22 мая Апелляционная палата Комрата все же утвердила итоги второго тура, признав победу госпожи Гуцул.

Решение еще может быть оспорено в Высшей судебной палате. Если же этого не случится, Евгения Гуцул вступит в должность главы региона и заодно станет членом правительства Молдавии.

Для партии «Шор», позиционирующей себя в качестве главного оппонента нынешней проевропейской молдавской власти и старающейся монополизировать левый фланг молдавского политического поля, это будет громкая победа. Лидер партии бизнесмен Илан Шор проживает в Израиле, откуда постоянно организует протесты в разных молдавских городах и жестко критикует президента Майю Санду и правительство Дорина Речана. Господин Шор заявляет о необходимости выстраивать нормальные отношения с Россией и обвиняет Евросоюз в обнищании и колонизации страны.

Москва отвечает Илану Шору взаимностью. Евгению Гуцул поддерживал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а МИД России, когда у молдавских властей возникли вопросы к гагаузским выборам, призвал Кишинев уважать выбор жителей автономии.

Выборы в Гагаузии показали, что Илан Шор способен превратить в успешного политика кого угодно. Дело в том, что о Евгении Гуцул до нынешней избирательной кампании никто не знал ни в Гагаузии, ни в Молдавии. Она настолько далека от политики, что за нее события комментируют сотрудники ее штаба. Она не дала ни одного очного интервью: ни телеканалам, ни печатным или онлайн-изданиям. На запросы СМИ штаб госпожи Гуцул отвечал, что у нее очень плотный график, и просил прислать вопросы, чтобы письменно на них ответить.

Немногочисленные публичные выступления Евгении Гуцул не отличаются разнообразием: до выборов она, не вдаваясь в подробности, обещала построить «Гагаузию мечты», а после благодарила за поддержку и обещала оправдать доверие.

Как бы то ни было, госпожа Гуцул теперь без пяти минут башкан региона, где проживает около 120 тыс. человек. Илан Шор ранее обещал, что инвестирует в Гагаузию полмиллиарда евро и даже построит в Комрате аэропорт. Подавляющее большинство жителей Гагаузии не скрывают своей симпатии к России, и это не нравится Кишиневу, который ориентирован на Евросоюз.

Между тем партия «Шор» обещала наладить отношения с Москвой — это обещание сыграло роль в победе Евгении Гуцул.

Получение Иланом Шором контроля над автономией наверняка приведет к трениям с Кишиневом. Тем более что молдавские власти давно и на разных уровнях называют партию «Шор» организованной преступной группировкой.

Владимир Соловьев