ФРС второй раз подряд сохранила ставку на уровне 5,25–5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд оставила ставку на уровне 5,25–5,5%, об этом говорится в сообщении на сайте ФРС. Согласно пресс-релизу, такое решение принято в связи с намерением сохранить инфляцию на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Согласно материалу ФРС, экономическая активность в третьем квартале росла быстрыми темпами. При этом рост числа рабочих мест замедлился с начала 2023 года, но по-прежнему демонстрирует высокий результат, уровень безработицы остается низким, а уровень инфляции — высоким.

Говоря об ужесточении денежно-кредитной политики, регулятор отметил, что будет опираться на множество факторов. «Будет учитываться широкий спектр информации, включая данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о финансовых и международных событиях»,— говорится в пресс-релизе. В нем также отмечается, что ФРС продолжит сокращать запасы казначейских ценных бумаг, агентских долговых обязательств и ценных бумаг с ипотечным покрытием.

На прошлом заседании регулятор закладывал повышение ставки до конца года. По данным CME Group, за несколько часов до заседания регулятора 99,2% опрошенных инвесторов предполагали, что ставка останется без изменений. За повышение ставки до 5,5–5,75% проголосовали 0,8% опрошенных инвесторов.