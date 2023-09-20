ФРС отложила ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду воздержалась от повышения ставки, сохранив ее на уровне 5,25–5,5%. Регулятор по-прежнему закладывает еще одно повышение до конца года, однако участники рынка сомневаются в том, что такой сценарий будет реализован. В ФРС между тем более оптимистично оценивают состояние экономики США, рост которой по итогам года может составить 2,1%, а не 1%, как ожидалось ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ФРС Джером Пауэлл отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции после заседания регулятора

Фото: Jacquelyn Martin / AP Глава ФРС Джером Пауэлл отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции после заседания регулятора

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам сентябрьского заседания второй раз в этом году воздержался от повышения ставки, сохранив ее на уровне 5,25–5,5%. В июле увеличение ставки на 0,25 процентного пункта сопровождалось комментарием о том, что дальнейшие шаги регулятора будут зависеть от поступающих данных. В среду глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что состояние экономики, в том числе потребительской активности, превышает ожидания, в борьбе же с инфляцией регулятору нужно увидеть подтверждение, что уровень ставок является достаточно ограничивающим.

В заявлении по итогам заседания регулятор оставил за собой возможность повышения ставки (как и раньше, будут учитываться накопленный эффект повышения и лаг, с которым оно действует на экономику), охарактеризовав темпы расширения деловой активности как «уверенные», а не «умеренные». Безработица же по-прежнему остается низкой, а инфляция — повышенной. Точечный график с прогнозами участников комитета также не изменился — в нем заложено еще одно повышение ставки до конца года (до уровня в 5,5–5,75%) и разворот политики только в 2024 году. Участники рынка между тем не ждут повышения ставки в этом году.

Обновленный прогноз ФРС предусматривает снижение инфляции в США в этом году до 3,3% (против 3,2% в июне) при росте экономики на 2,1%, а не на 1%, как ожидалось ранее. Уровень безработицы также будет более низким, чем ожидалось,— 3,8% против 4,1%. Еще одна корректировка коснулась прогноза по базовой инфляции — 3,7% против 3,9%.

Инфляция при этом вновь растет — в августе в годовом выражении она составила 3,7%, за месяц цены выросли на 0,6% после увеличения на 0,2% в июле и июне. Ускорение показали, в частности, цены на энергию — к июлю прирост составил 5,6% против 0,1% в июле (годовой показатель по-прежнему показывает снижение на 3,6%). Базовая инфляция (за вычетом энергии и продовольствия) при этом составила 4,3% — месяц к месяцу показатель увеличился на 0,3% после роста на 0,2% в июле (годовой показатель тогда составил 4,7%). Основной рост по-прежнему в услугах — аренда жилья за год подорожала на 7,3%, транспортные услуги — на 10,3%. Заметим, в июне годовая инфляция уже замедлялась до 3%, в июле — до 3,2%. Дефлятор потребительских расходов, на который ФРС ориентируется в большей мере, по итогам июля показывал годовой рост на 4,2% без учета продовольствия и энергии против 4,1% в июне (месячный прирост остался на 0,2%). Безработица же выросла с минимальных 3,5% до 3,8%.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин отмечает, что инфляция в США без волатильных компонентов составляет 5,2%, медленно снижаясь (в июле — 5,46%, в июне — 5,63%). Тренд на снижение инфляции явно притормозил, поэтому прекращать борьбу с ней ФРС не может, добавляет эксперт.

Под вопросом остается и то, насколько сильно будет снижена ставка в 2024 году,— в этот раз опасно «срезать» ставку до нуля и вводить количественное смягчение, поясняет Антон Прокудин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что считать, что цикл повышения процентных ставок ФРС уже завершен, пока преждевременно.

Предсказать дальнейшую динамику цен на нефть проблематично из-за неопределенности как со спросом, так и с предложением на рынке, отмечает аналитик BCS Global Markets Рональд Смит. На поставки из России и Саудовской Аравии распространяются добровольные ограничения, в США же снижается сланцевая добыча и сокращаются стратегические резервы нефти, но пока нет достоверных данных за сентябрь, поэтому нельзя исключать, что фактический спрос оказался слабее, а добыча вне ОПЕК выше, чем сейчас закладывает рынок, замечает эксперт.

Татьяна Едовина