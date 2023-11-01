Хаменеи призвал исламские страны не поставлять Израилю нефть и продукты

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал правительства исламских стран не экспортировать нефть и продукты питания в Израиль и не вступать в экономическое сотрудничество с этой страной, передает иранское агентство Tasnim.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Хаменеи

Фото: Reuters Али Хаменеи

Фото: Reuters

«Если исламские правительства не помогут Палестине сегодня, они усилят врага Палестины, который на самом деле является врагом ислама и человечества, и та же опасность (что и Палестине.— “Ъ”) будет угрожать им в будущем»,— сказал Али Хаменеи на встрече со студентами.

По словам главы Ирана, исламский мир должен обратить внимание на то, что против народа Палестины и ислама вместе с «сионистским режимом» выступают США, Франция и Англия.

28 октября иранский президент Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран не будет следовать предостережениям США, которые настаивают на невмешательстве Ирана в войну между Израилем и палестинским движением «Хамас». Позднее он заявил, что действия Израиля «могут вынудить каждого принять меры». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что 90% бюджета палестинской группировки «Хамас» обеспечивает Иран.

В середине октября представители США, Ирана, Катара и Китая провели переговоры, одним из итогов которых стала договоренность, что Иран не будет вмешиваться в конфликт Израиля и «Хамаса». При этом тогда власти Ирана поясняли, что вмешательство не произойдет, если не будет атак на страну со стороны Израиля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран жмет на Газу».

Эрдни Кагалтынов