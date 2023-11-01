В Самаре возбудят уголовное дело из-за драки в кафе с мигрантами

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с конфликтом в самарском кафе между двумя местными жителями и гражданами ближнего зарубежья. Поводом для поручения стала размещенная в интернете информация. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В публикации сообщается, что группа иностранных граждан напала на двух сидящих мужчин и нанесла им побои»,— говорится в сообщении.

По этому факту СУ СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку. После возбуждения уголовного дела исполняющий обязанности руководителя ведомства Александр Воеводин представит доклад о его расследовании в центральный аппарат.

Ранее в Самаре было завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего мигранта. По версии силовиков, он избил мужчину на глазах у жены и ребенка потерпевшего.

Георгий Портнов