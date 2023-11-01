Ольга Хитрова покинула пост секретаря ярославской «Единой России»
Секретарь ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Хитрова написала заявление о сложении полномочий, сообщил «Ъ-Ярославль» источник в реготделении партии. Госпожа Хитрова занимала этот пост с 2021 года. Ольга Хитрова также является депутатом Ярославской областной думы.
Ольга Хитрова
Нового руководителя регионального отделения изберут на партийной конференции, дата которой пока не назначена. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году у прокуратуры возникли претензии к декларации о доходах госпожи Хитровой. В частности, ее супруг не указал доход от инвестиционного счета.