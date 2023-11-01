Ольга Хитрова покинула пост секретаря ярославской «Единой России»

Секретарь ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Хитрова написала заявление о сложении полномочий, сообщил «Ъ-Ярославль» источник в реготделении партии. Госпожа Хитрова занимала этот пост с 2021 года. Ольга Хитрова также является депутатом Ярославской областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Хитрова

Ольга Хитрова



Нового руководителя регионального отделения изберут на партийной конференции, дата которой пока не назначена. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году у прокуратуры возникли претензии к декларации о доходах госпожи Хитровой. В частности, ее супруг не указал доход от инвестиционного счета.

Антон Голицын