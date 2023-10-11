Долги не сразу строились

В то время как рынок корпоративных займов в России в этом году в целом удвоился, застройщики, напротив, сократили выпуск облигаций более чем втрое, до 32,8 млрд руб. Это обусловлено снижением привлекательности инструмента как способа финансирования покупок новых площадок под застройку, считают эксперты. Они ожидают притока девелоперов на рынок бондов только в случае снижения ключевой ставки ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В январе—сентябре застройщики выпустили облигации на общую сумму 32,8 млрд руб. против 103,6 млрд руб. за тот же период прошлого года, подсчитали в «Эксперт РА» по запросу “Ъ”. По данным БК «Регион», за три квартала 2023 года компании стройиндустрии эмитировали долговые бумаги на общую сумму 39,5 млрд руб., в то время как год назад — 82,7 млрд руб., по подсчетам рейтингового агентства НКР, речь идет о 33,5 млрд руб. и 64,2 млрд руб. соответственно.

Например, год назад только ГК ПИК выпустила облигации на 39,5 млрд руб., группа «Самолет» — на 35 млрд руб., «Инград», Setl Group и «Брусника» — по 10 млрд руб., напоминают в «Эксперт РА». В этом году эти застройщики не привлекали средства на долговом рынке, за исключением Setl Group, собравшей за счет этого механизма 5,5 млрд руб. С начала 2023 года размещения были преимущественно за счет небольших игроков, таких как GloraX, «Астон» и др. Из крупных девелоперов бонды выпустили ГК ЛСР (7 млрд руб.), «Эталон» (10 млрд руб.) и «Страна девелопмент» (1 млрд руб.).

Вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ПИК Юрий Ильин говорит, что компания выпускает облигации при более благоприятной конъюнктуре рынка, когда ставки по займам ниже текущих. В «Бруснике» добавляют, что после повышения в этом году ЦБ ключевой ставки сначала до 12%, а затем до 13% публичные заимствования стали менее эффективным инструментом привлечения капитала. В Setl Group отмечают, что выполнили план этого года по привлечению средств через облигации.

Как правило, привлеченные на долговом рынке средства девелоперы направляют на покупку новых участков и софинансирование проектов застройки, поясняет вице-президент по экономике и финансам «Эталона» Илья Косолапов. Но снижение продаж жилья в новостройках в целом по стране летом-осенью 2022 года и в первом квартале 2023 года вынудило девелоперов отложить покупки площадок и, как следствие, новые размещения бондов, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», за январь—август 2023 года выдано 1,3 тыс. разрешений на строительство многоквартирных домов, что на 28% меньше год к году. Неопределенность с покупательским спросом на фоне возможного завершения льготной ипотеки в следующем году пока не позволяет девелоперам наращивать заимствования, соглашается директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Михаил Никонов.

В то же время небольшие компании стройиндустрии выпустили облигации в 2023 году, так как им сейчас проблематично привлекать кредиты в банках, считает стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Крупным девелоперам из-за налаженных отношений с банками легче получить такое финансирование, добавляет эксперт.

Компании из других отраслей, напротив, нарастили объемы выпуска новых бондов. По оценке “Ъ”, основанной на данных Cbonds, с начала 2023 года корпоративные заемщики разместили рублевые облигации на 2,8 трлн руб., что вдвое выше год к году. «Этому способствовали эффект низкой базы в первом полугодии 2022 года из-за начала военной спецоперации РФ на Украине и мягкая денежно-кредитная политика ЦБ с августа 2022 года по август текущего года»,— поясняет управляющий директор НКР Дмитрий Орехов.

Текущий уровень ключевой ставки существенно ограничит спрос застройщиков на новые размещения до конца 2023 года и в начале 2024 года, но после ее снижения можно ожидать возврата интереса стройиндустрии к этому инструменту, ожидает Василий Танурков. По прогнозам ЦБ, в 2024 году среднегодовой уровень ставки может составить 11,5–12,5%, в 2025 году — 7–8%.

Дарья Андрианова, Виталий Гайдаев