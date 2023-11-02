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Коммерсантъ FM
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Страхование прогревает двигатель

На рынке определились перспективные сегменты

В среднесрочной перспективе рынок страхования может показать рост в два раза. Основными драйверами станут автострахование и страхование имущества. Этому будут способствовать развитие коробочных продуктов, рост продаж автомобилей, а также увеличение спроса в связи с повышением риска ущерба. В аутсайдерах окажется страхование от несчастных случаев и болезней. По словам экспертов, более низкие темпы роста здесь будут связаны с замедлением кредитования, а также с фиксированной стоимостью соответствующих полисов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Объем страхового рынка к 2027 году вырастет почти в два раза относительно итогов 2022 года и превысит 3 трлн руб., следует из обзора Kept (с ним ознакомился “Ъ”). При этом сегмент non-life-страхования покажет темпы роста на уровне 8% и достигнет объема 1,95 трлн руб.

Согласно исследованию, одной из причин роста станет клиентоцентричная политика ЦБ и изменения в регулировании. Так, дальнейшая реформа тарифов ОСАГО и введение стандарта МСФО 17 подтолкнут страховые компании к разработке более привлекательных и ценных продуктов, а также повысят доверие потребителей, считают эксперты. В частности, МСФО 17 устанавливает более жесткие требования к признанию прибыли и убытков, а также регламентирует требование признания выручки в соответствии с объемом оказанных за период услуг. Кроме того, развитие онлайн-продаж, экосистем и автоматизация, роботизация операционных процессов также будут способствовать росту премий, отмечается в исследовании.

Опережающими темпами (10% в среднем за год) будут увеличиваться сборы по автострахованию. По мнению аналитиков Kept, это будет происходить как за счет усиления контроля за наличием полиса ОСАГО, развития коробочных продуктов и полисов с низкой ценой и покрытием, так и на фоне роста продаж автомобилей. Так, парк легковых автомобилей к 2027 году может превысить 47 млн, а продажи достигнут 1,5 млн в год. По словам гендиректора страхового консультанта АСТ Иннокентия Лукьянова, в росте автострахования сильна также инфляционная составляющая — в этом году увеличение сборов в ОСАГО произошло во многом за счет увеличения средней премии.

Покажет высокие темпы роста (9%) и сегмент страхования имущества. Эксперты Kept среди причин роста указывают увеличение спроса на страхование домов и квартир в связи с повышением риска ущерба, развитие страхования жилья как следствие принятия закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. В этом году страховые компании уже начали продавать полисы страхования от падения боевых дронов и БПЛА (см. “Ъ” от 31 октября).

Отстающими будут сегменты добровольного медицинского страхования (ДМС) и страхования выезжающих за рубеж (ВЗР), а также страхование от несчастных случаев и болезней. Их среднегодовой рост оценивается на уровне 7%. ДМС и ВЗР покажут увеличение сборов за счет роста тарифов и подорожания медицинских услуг и развития продуктовой линейки, в том числе коробочных вариантов для МСП. В этом году спрос на коробочные ДМС вырос многократно (см. “Ъ” от 2 октября). Рост ВЗР, по словам господина Лукьянова, обеспечит не столько увеличение числа людей, выезжающих за рубеж (большая часть желающих релоцироваться уже уехала), сколько значительно выросший курс валюты. Курс доллара в настоящее время находится чуть выше уровня 90 руб./$, тогда как год назад составлял около 60 руб./$.

Динамику страхования от несчастных случаев и болезней аналитики связывают с развитием кредитования. По оценке руководителя департамента личного страхования «Нобилис» Михаила Кунина, в связи с ростом ключевой ставки стоит ожидать замедления роста сегмента примерно на треть. Вместе с тем стоимость таких полисов невысокая, отмечает господин Лукьянов. Она не зависит от ценообразования провайдеров, от медицинской инфляции — это фиксированная цена полиса, зависящая только от возраста страхующегося, поэтому в денежном выражении этот вид страхования будет расти скромнее остальных, отмечает эксперт.

Юлия Пославская

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