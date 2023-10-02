ДМС уходит коробками

Участники рынка наблюдают рост спроса на «коробочное» добровольное медицинское страхование (ДМС) среди корпоративных клиентов в последнее время. По словам экспертов, это в первую очередь связано с локализацией компаний и конкуренцией за сотрудников. Впрочем, они ожидают, что «индивидуальные конструкторы» ДМС вскоре могут потеснить коробочные продукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” страховщики и брокеры отмечают рост востребованности «коробочных ДМС» среди корпоративных клиентов.

Так, по словам медицинского коммерческого директора группы BestDoctor Натальи Красненковой, запросы на получение коммерческих предложений в сентябре выросли на 30% к августу. В ВСК подтверждают тренд, говоря о росте спроса в сегменте втрое в первом полугодии. «Ресо-гарантия» также видит увеличение спроса на «коробочные ДМС».

В то же время директор управления личных видов страхования АСТ Екатерина Львова говорит о росте спроса всего на 5–7%, доля «коробочных продуктов» в компании не превышает 10% от всего ДМС-портфеля.

«Коробочные ДМС» — это стандартизированный продукт, с четкими параметрами, объемом услуг, списком клиник, периодом действия, поясняет руководитель департамента личного страхования «Нобилис» Михаил Кунин. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, количество проданных «коробочных ДМС» за август могло составить несколько десятков тысяч полисов.

По данным ЦБ, в целом по итогам второго квартала 2023 года сборы страховщиков в сегменте ДМС выросли почти на 16% год к году и составили 53 млрд руб. Число заключенных договоров увеличилось почти на 5%. При этом число договоров, заключенных с розничными и корпоративными клиентами, увеличилось примерно на одинаковую величину. Рост выплат составил 14%.

В первую очередь востребованность «коробочного ДМС» растет среди небольших компаний. Особенно высок спрос на такие решения среди предприятий малого и среднего бизнеса, находящихся в отдаленных регионах, уточняет госпожа Красненкова.

«Актуальны подобные продукты и для тех категорий сотрудников, для которых традиционно не оформляется стандартный ДМС, например, курьеров и работников складов,— добавляет госпожа Львова.— Мы видим, что растет спрос на ДМС для линейного персонала в производственном секторе с количеством сотрудников от 300 человек».

По словам господина Бархоты, основная причина роста спроса на «коробочные» продукты в ДМС — подорожание как медицинских услуг, так и расходных материалов. Конкуренция на рынке труда обострилась, и для удержания своих позиций компании рассматривают «коробочные» решения как возможность не отказаться от ДМС совсем, поясняет он.

Кроме того, «коробочные» пакеты стали приобретать для отдельной категории застрахованных, в частности для руководства, отмечает господин Кунин. Это произошло в связи с тем, что локализация для очень многих компаний «не прошла бесследно» — многие прежде иностранные организации столкнулись с тем, что штат либо подвергся сильному сокращению, либо изменились условия трудовых договоров и предоставления социальных пакетов, поясняет эксперт.

Между тем страховщики полагают, что вскоре «коробочные» продукты могут уступить позиции «индивидуальным конструкторам ДМС». Так, директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС «АльфаСтрахование» Александр Лапунов считает, что начинать общение иногда проще именно с «коробочного» продукта, но каждый корпоративный клиент, даже небольшой, хочет настроить сервис под себя.

Заместитель директора по личному страхованию в сфере развития продуктов «Зетта Страхование жизни» Алексей Вигдорчик отмечает, что компания видит большой потенциал в страховании малого и среднего бизнеса, в связи с чем уже выводит на рынок продукты-конструкторы по ДМС — когда решение позволяет выбрать комбинацию рисков и клиники разного уровня.

Юлия Пославская