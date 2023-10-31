Дрон и трепет

Одна из крупнейших страховых компаний, ВСК, начала продавать отдельные полисы страхования от падения боевых дронов и БПЛА. Другие крупные игроки, запустившие страхование от подобных рисков, не планируют выделять его в отдельный полис. Эксперты отмечают, что подобные полисы могут быть ограничены территориально, а стоимость таких рисков может оказаться довольно высокой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ВСК (по данным «Эксперт РА», занимает седьмое место по сборам) приступила к продаже полисов страхования имущества физлиц от падения боевых дронов и БПЛА, а также их частей. В покрытие включены конструктивные элементы, внутренняя отделка недвижимости (квартиры или дома), а также движимое имущество. Кроме того, подобное страхование может быть включено в виде дополнительной опции к страхованию имущества по классическим рискам. Об этом компания ТГ «Страховой случай» и подтвердила “Ъ”. В ВСК также отметили, что страхуют от падения дронов и БПЛА независимо от того, как это трактуют компетентные органы.

Подобные риски уже страхует ряд компаний, однако до сих пор под них не создавался специальный полис. В частности, летом этого года страхование от дронов и БПЛА появилось у «АльфаСтрахования», но в качестве дополнительной опции к страхованию имущества. Страховка покрывает падение БПЛА и иных летательных объектов в результате террористических актов, если событие признано таковым государственными органами, рассказали в страховой компании. При этом в компании отмечают, что какие-либо исключения, в частности территориальные, для такого полиса не предусмотрены. По словам начальника управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлии Серовой, риск падения летательных аппаратов, в том числе БПЛА, их частей, обломков, а также риск «терроризм», включены в стандартный пакет рисков по классическим продуктам страхования имущества физлиц, как и в другие риски имущественного страхования, в частности каско. Если событие произошло «на территории действия страхования, которая указана в договоре», оно будет признано страховым случаем, отмечает она.

Риски падения БПЛА и ранее входили в страховые программы страховых компаний, однако при этом обычно не покрывались риски падения БПЛА в результате теракта или диверсии, а также военных действий, уточняет партнер Б1 Татьяна Самсонова. В текущих условиях, когда падение БПЛА сопряжено с рисками СВО, получение от страховой компании компенсации убытков, причиненных падением БПЛА, обычно зависит от того, как страховой случай будут квалифицировать компетентные органы и покрывает ли договор страхования риски терроризма, диверсии и военные риски, поясняет она.

Вместе с тем «АльфаСтрахование» и «Росгосстрах» не планируют выносить страхование физических лиц от дронов и БПЛА в отдельный полис. Отдельный продукт по страхованию от падения БПЛА ограничивает возможности и потребности физических лиц в полноценном страховании имущества и увеличивает стоимость страховки, пояснили в «АльфаСтраховании».

По словам экспертов, страхователям в любом случае стоит ждать от подобных продуктов ряда нюансов и исключений, в том числе территориальных. Новые территории, где проходят боевые действия, а также области, которые часто атакуют беспилотники, обладают повышенной вероятностью страхового случая, указывает собеседник “Ъ” из числа страховщиков. Опасные территории страховать никто не будет, а для жителей даже Московской области это неактуально, считает источник “Ъ” из числа экспертов.

С 24 февраля 2022 года власти регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников около 511 раз. Чаще подобные сообщения приходили из Белгородской области (289). Второй по частоте атак дронов (38 случаев) стала Курская область. Власти Брянской области 37 раз сообщали об атаках в регионе, Крым — 30 раз.

При этом, поскольку любой страховой продукт должен приносить прибыль акционерам страховой компании, стоимость данных рисков будет переложена на страхователя и может оказаться значительной, добавляет госпожа Самсонова. При этом для страховой компании, по ее словам, расширение страхового покрытия может быть сопряжено с рисками неверной тарификации данных рисков ввиду отсутствия достаточной статистики для корректного определения тарифа.

Юлия Пославская