На Сербию и Косово написали заявление

Лидеры Германии, Франции и Италии обнародовали в конце минувшей недели ключевые требования к Сербии и Косово с целью нормализации отношений между ними. Белград должен признать независимость Косово, а Приштина — сформировать Сообщество сербских муниципалитетов. На предельно откровенное и явное формулирование требований лидеры трех ведущих страны Евросоюза пошли после провала их переговоров с сербским президентом Александром Вучичем и косовским премьером Альбином Курти на полях саммита ЕС в Брюсселе. При этом Сербию и Косово предупредили: в случае отсутствия прогресса в нормализации отношений они лишатся перспективы интеграции в ЕС. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Visar Kryeziu / AP Фото: Visar Kryeziu / AP

Требования к Белграду и Приштине канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони сформулировали в совместном заявлении, которое разместили на сайте немецкого канцлера. «С целью скорейшего прогресса в реализации (соглашения о нормализации отношений.— “Ъ”) призываем Косово запустить процедуру формирования Сообщества муниципалитетов с сербским большинством, а Сербию — осуществить фактическое признание (Косово.— “Ъ”)»,— говорится в документе.

Заявление лидеров трех ведущих стран ЕС, в котором предельно ясно сформулированы и обнародованы ключевые требования к Белграду и Приштине, стало своего рода итогом семидневного дипломатического марафона. Он был организован ЕС и США с целью сдвинуть с мертвой точки сербско-косовский диалог о нормализации отношений, который в последние месяцы оказался, по сути, полностью заморожен.

Этот «марафон» начался с посещения Приштины и Белграда 21 октября пятеркой эмиссаров ЕС, США, Германии, Франции и Италии, которые, как выяснилось позднее, представили возможную модель создания Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ), что является едва ли не главным камнем преткновения в диалоге между Сербией и Косово.

Содержание предложения «пятерки» официально не раскрывается, но, по данным косовских СМИ, представлено несколько «современных европейских моделей», среди которых «наиболее приемлемым Приштина считает вариант самоуправления для немецкого меньшинства в восточной Бельгии в комбинации с финской моделью для шведов».

Свое предложение пятерка эмиссаров представила по принципу «прими или отвергни». Ответ же президент Сербии Александр Вучич и премьер Косово Альбин Курти должны были дать 26–27 октября на встречах с лидерами Германии, Франции и Италии в Брюсселе, которые были организованы на полях саммита ЕС.

Однако встречи в Брюсселе завершились практически безрезультатно. Как пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Борель, «договоренность оказалась невозможной, поскольку предварительные условия каждой из сторон были неприемлемы для другой стороны».

Из последовавших затем заявлений участников переговоров следовало, что Альбин Курти выразил готовность подписать принятое сторонами еще в феврале соглашение о нормализации взаимных отношений, которое включает и положение о создании Сообщества сербских муниципалитетов, однако, по его словам, Александр Вучич с этим не согласился. Президент Сербии настаивал на выполнении вначале всех ранее достигнутых договоренностей, и прежде всего по ССМ, и прямо объявил, что «не приемлет членство Косово в международных организациях, в первую очередь в ООН, и его независимость». Однако в принятом (хотя и не подписанном) обоими лидерами в феврале соглашении Сербия и Косово обязались развивать «добрососедские отношения», «признать документы и национальные символы друг друга», «обменяться постоянными миссиями», а Сербия — «не противиться членству Косово в какой-либо международной организации».

После фактического провала брюссельских переговоров последовало заявление лидеров трех ведущих стран ЕС.

Сформулировав предельно ясно ключевые требования к Белграду и Приштине, они объявили: «Сторонам следует сосредоточиться на полной реализации достигнутого соглашения (о нормализации отношений.— “Ъ”) — без предварительных условий и отсрочек».

После чего последовало предупреждение: «При недостаточном прогрессе в нормализации отношений обе стороны рискуют лишиться важных возможностей».

Как пояснили “Ъ” европейские дипломатические источники в регионе, «в переводе с дипломатического на обычный язык это означает: не будет продвижения в деле нормализации отношений — не будет ни перспективы членства в ЕС, ни для Сербии, ни для Косово».