ВТБ назначил «Место встречи»

Подконтрольная ADG Group компания, строящая на месте 39 советских кинотеатров в Москве торговые центры «Место встречи», перешла структуре ВТБ. Госбанк, выступающий основным кредитором проекта, возможно, обеспокоен срывом сроков завершения реконструкции всех объектов, которые планировались сдать еще в 2018 году, считают источники “Ъ”. Однако, по их словам, текущая сделка промежуточная и не исключено, что ВТБ переуступит проект Сбербанку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ADG Group Фото: ADG Group

Как обнаружил “Ъ” в СПАРК, ООО «Эдисонэнерго», реализующее проект реконструкции 39 старых советских кинотеатров в Москве общей стоимостью 60 млрд руб., в конце сентября 2023 года перешло структуре банка ВТБ — «ВТБ Индустриальная недвижимость». В ВТБ, который выдал на этот проект кредит в размере 46 млрд руб., отказались от комментариев. Также поступили в ADG Group, выступающей девелопером реконструкции кинотеатров.

ADG Group основана в 2004 году бывшим вице-президентом Альфа-банка Михаилом Печерским и его братом Григорием в партнерстве с экс-совладельцем сети магазинов бытовой техники «Эльдорадо» Игорем Яковлевым, который вышел из проекта в 2008 году. Исходно ADG занималась управлением торгцентров в регионах: к 2023 году, по собственным данным, общая площадь таких объектов превысила 1 млн кв. м. Группе также принадлежит завод по сборке бытовой техники «Балтмикс» в Калининграде.

В 2014 году аффилированное с ADG Group «Эдисонэнерго» выкупило у мэрии Москвы 39 старых советских кинотеатров площадью 166 тыс. кв. м за 9,6 млрд руб. На их месте запланировано создать многофункциональные районные торгцентры «Место встречи», увеличив общую площадь до 490 тыс. кв. м.

Учредителем «Эдисонэнерго» ранее выступала кипрская Dvorik Cyprus Ltd, среди бенефициаров которой СМИ называли, в частности, главу «Первого канала» Константина Эрнста. Он сам также подтверждал эту информацию. В пресс-службе «Первого канала» 1 ноября не ответили на запрос “Ъ”.

Первоначально завершить реконструкцию всех 39 старых кинотеатров планировалось к чемпионату мира по футболу в 2018 году, говорили ранее консультанты. Но сейчас действуют только 16 центров, указано на сайте ADG. В то же время чистый убыток «Эдисонэнерго» продолжает увеличиваться: по итогам 2022 года, по данным СПАРК, он вырос в 8,5 раза, до 14,6 млрд руб. При этом почти вдвое, до 1,08 млрд руб., выросла и выручка.

По словам одного из собеседников “Ъ”, знакомого с ситуацией, из-за срыва сроков завершения реконструкции «Эдисонэнерго» может быть проблематично обслуживать долг перед ВТБ. На рынке недвижимости несколько лет говорят о том, что госбанк намерен забрать себе проект реконструкции 39 кинотеатров. Но в ADG Group это каждый раз отрицали.

Текущая сделка по переходу всех долей в «Эдисонэнерго» «ВТБ Индустриальная недвижимость», по словам источника “Ъ”, близкого к одной из сторон, может быть промежуточной. Другой собеседник “Ъ” говорит, что в итоге проект может перейти Сбербанку. В этом госбанке на запрос “Ъ” не ответили.

Между тем в июле 2023 года было создано ООО «Место встречи». Это юрлицо, по данным СПАРК, учредили Константин Эрнст (49%), Григорий Печерский (28,05%), ООО «СКБ МБ» (15%) и бизнесмен Александр Тобак (7,95%). Доли господ Эрнста и Тобака в конце октября перешли в залог СКБ МБ и Сбербанку. Связаться с господином Тобаком не удалось.

Скорее всего, сделка по передаче проекта Сбербанку будет неденежной, в счет погашения долга перед ВТБ, полагает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Он считает, что несмотря на то, что актив непростой и с большой долговой нагрузкой, сделка по передаче проекта Сбербанку наиболее логична.

У «Сбера» больше опыта в управлении коммерческими объектами, и госбанк сможет не только оптимизировать денежный поток за счет выбора более платежеспособных арендаторов, но и реструктуризировать и уменьшать долговую нагрузку, добавляет господин Ванчугов. В частности, по его мнению, «Сбер» может завершить реконструкцию всех бывших кинотеатров и распродать их.

Дарья Андрианова