Минтуризма Дагестана: отели принимают гостей любых национальностей

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана заявило, что, несмотря на недавние беспорядки в республике, местные отели работают в обычном режиме и принимают гостей вне зависимости от их национальности и вероисповедания, передает ТАСС.

«Недавние события в Дагестане не отразились на работе гостиничной индустрии республики. Отели работают в обычном режиме и принимают гостей и туристов вне зависимости от их национальности и вероисповедания. Наша республика всегда славилась своим гостеприимством и радушием, а различные информационные вбросы в сети "интернет" об отказе в бронировании номеров в объектах размещения республики по национальному признаку не более чем провокация и желание дестабилизировать ситуацию в регионе»,— говорится в сообщении Минтуризма.

Ведомство также предложило туристам звонить на горячую линию министерства: 8 8722 52-24-17 при возникновении неудобств в ходе бронирования номеров в отелях.

29 октября толпы людей собрались у аэропорта Махачкалы, чтобы не пустить прибывающих в страну граждан Израиля из Тель-Авива. Протестующие прорвались в здание международного терминала, а затем выбежали на взлетно-посадочную полосу.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Были задержаны более 80 человек, часть из них арестовали. По данным регионального минздрава, в результате беспорядков пострадали 20 человек, в том числе полицейские. Президент России Владимир Путин сказал, что массовые беспорядки были спровоцированы «руками агентуры западных спецслужб».

Подробнее — в материале «Ъ» «К беспорядкам подошли по статье КоАП».