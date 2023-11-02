Туры теряют туристов

Услуги компаний, специализирующихся на зарубежном туризме, в регионах Сибирского федерального округа за год подорожали на 50%. Больше всего увеличилась стоимость поездок в Турцию — почти на 57%, в ОАЭ — на 13% и Египет — на 12%. На эту динамику повлияли сокращение количества рейсов отечественных авиакомпаний, а также рост цен на перелеты и отели. К новогодним праздникам стоимость туров за границу традиционно вырастет — повышение может составить до 20% к сегодняшней цене, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В Сибири стоимость услуг туркомпаний в сфере зарубежного туризма выросла на 50,26% в сентябре к аналогичному периоду прошлого года, подсчитал Росстат. Поездки в Турцию подорожали на 57% (до 84 тыс. руб. в среднем), в страны Средней Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) — на 22% (до 65 тыс. руб.), в ОАЭ — на 13% (до 80,3 тыс. руб.) и Египет — на 12% (до 87 тыс. руб.).

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко отмечает, что на росте стоимости зарубежных туров сказалось сокращение числа полетов отечественными авиакомпаниями — сегодня большую часть таких рейсов выполняют иностранные перевозчики. «Кроме того, из-за небольшого объема перевозок по внешним направлениям в целом не стало горящих путевок, на которые ранее могли рассчитывать большинство потребителей»,— говорит госпожа Фоменко.

На фоне растущего прайса спрос на зарубежные туры существенно сокращается, отмечает директор ООО «Бюро путешествий „Гран-Тур“» Ольга Тимохина. «Мы до сих пор восстанавливаем клиентскую базу после пандемии, теперь события после начала СВО. Те, кто ранее летали на море за границу семьей из трех человек за 250 тыс. руб., сегодня уже на эти деньги путевку в том же составе купить не могут»,— рассказывает Ольга Тимохина.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что к удорожанию туров в самые популярные среди российских туристов страны (Египет, Турция и ОАЭ) привел рост курсов доллара и евро. Это в свою очередь отразилось на качестве и продолжительности отдыха. «В среднем туристы едут на 10-11 дней. Что касается глубины бронирования, то она увеличилась — если в прошлом году бронирования шли примерно за месяц, то в этом минимум за три»,— рассказывает ведущий специалист отдела по связям с общественностью компании Anex Tour Виктория Худаева.

В условиях подорожания путевок в другие страны аналитики отмечают возросший спрос сибиряков на внутренние направления. Доля таких поездок в сентябре 2023 года составила более 92% в общем объеме бронирований авиабилетов, подсчитали в «Яндекс Путешествиях». Практически одинаковые значения имеет спрос на авиабилеты на направления дальнего зарубежья (3%) и стран СНГ (5%).

Глубина бронирования билетов на рейсы внутри страны практически не изменилась — в 2023 году билеты бронируют в среднем за 18 дней, в 2022-м бронировали за 17 дней. При этом стоимость билетов внутри страны увеличилась примерно на 7%, отметили в «Авиасейлс». К примеру, стоимость билета по маршруту Новосибирск — Москва за год выросла на 21,6% (до 13 тыс. руб.). По данным «Яндекс Путешествий», цены на внутрироссийские рейсы выросли на 18%.

По оценкам экспертов, стоимость туров за границу к Новому году традиционно вырастет, повышение может составить до 20% к цене на сегодняшний день. «Самые популярные направления в этот период — Таиланд, Турция, ОАЭ, Египет, Мьянма, ждем открытия Вьетнама»,— рассказывает Светлана Фоменко. В числе зарубежных направлений на Новый год, пользующихся спросом у сибиряков, в «Яндекс Путешествиях» назвали также Узбекистан и Таджикистан. Сейчас, к примеру, из Новосибирска можно улететь в ОАЭ, Турцию, Египет. Популярные российские города — Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград и Минеральные воды.

Лолита Белова