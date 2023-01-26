Спрос отложился на ценах

Услуги в сфере зарубежного туризма из Сибири, по данным Росстата, в декабре 2022 года были в среднем на 77% дороже, чем в том же месяце годом ранее. Это рекордный показатель инфляции за последние десять лет. При этом в отдельных регионах цены росли не одинаково: в Красноярском крае — на 16%, в Томской и Иркутской областях — в 2,5 раза. Представители туристического рынка оценивают подорожание заграничных туров в диапазоне от 30 до 100% и связывают это в том числе с транспортными проблемами: на отдельных направлениях маршруты авиаперелетов серьезно усложнились. Однако высокие цены не пугают сибиряков из-за отложенного спроса — возможности отдохнуть, к примеру, в Таиланде туристы ждали почти три года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Годовая инфляция в сфере услуг зарубежного туризма в регионах Сибирского федерального округа (СФО), по данным Росстата, составила в декабре 2022 года 76,53%. Это самый высокий показатель за последние 10 лет (статистика ведется с января 2012 года). При этом общая инфляция в СФО на все товары и услуги в декабре составила 12,2%.

Цены на заграничные туры выросли за год во всех регионах Сибири, но неравномерно. По данным Росстата, в Новосибирской области инфляция в этой сфере составила 50,14%, в Красноярском крае — 16%, в Томской области — 157,63%, в Иркутской области — 152,48%. «Количество направлений для зарубежного туризма по-прежнему было ограничено. В декабре 2022 года спрос на путевки в Турцию и Египет в регионе был заметно выше по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. Это позволило томским туроператорам повышать цены на отдых в этих странах. В итоге увеличился годовой темп прироста цен на услуги зарубежного туризма в целом»,— отмечают аналитики Банка России.

Иркутские турагентства со статистикой ЦБ не соглашаются и говорят о меньших темпах роста цен на путевки. Представитель ООО «Фреш туризм» (туроператор Sunmar) Александр Ковтунов сообщил „Ъ-Сибирь“, что повышение цены готовых туров произошло не более чем на треть по отдельным направлениям. В частности, по Таиланду — на 40%. Такие же данные приводят представители одного из местных турагентств, работающих в интересах оператора Annex Tour. «Если сравнивать допандемийные показатели, когда путевку в Таиланд можно было купить за 30 тыс. руб., то сейчас, конечно же, рост цены будет более 100%. Но к показателям прошлого года это никак не относится»,— считает представитель турагентства.

Спрос сейчас более чем высокий, что и отражается на ценах, говорит господин Ковтунов. «Сказывается огромный отложенный спрос. Многие клиенты не имели возможности выехать куда-либо с 2020 года. При этом Иркутск является своеобразным „хабом“ — в теплые страны на отдых отсюда вылетают не только жители Приан­гарья, но и Бурятии, а также Забайкальского края»,— пояснил он. По данным турагентств, прямых рейсов на зарубежные курорты из Иркутской области в конце 2021 года не было. В прошлом году возобновились полеты в Турцию и Таиланд. В настоящее время турецкое направление временно закрыто, операторы ожидают его возобновления.

Самым популярным направлением у новосибирцев, по словам директора ООО «Африка» Натальи Куцевол, в декабре стал Таиланд, который из-за пандемии коронавируса был закрыт для них почти три года. По ее словам, осенью, когда направление только открылось, тур можно было купить дешевле, но к декабрю цены существенно выросли. «Ранее это было 30 тыс. руб. на человека, потом цена поднялась до 50 тыс. руб., и сейчас, после перерыва из-за пандемии, мы говорим о 100 тыс. руб. Во-первых, маршрут стал длиннее, а самолетов меньше. Ну и в целом жизнь подорожала»,— объясняет она причины роста стоимости зарубежных туров из Новосибирской области. Она рассказала, что полеты по многим направлениям, например на Бали, Мальдивы, во Вьетнам, сейчас выполняются не напрямую, а через Дубай. «Направление в ОАЭ предполагает только регулярные рейсы. Туроператоры брали на них блоки мест. Соответственно, перелет подорожал. Но при том, что стоимость увеличилась, сколько бы ни стояло рейсов из Новосибирска, все закрываются. Да и зима в этом году подыгрывает турагентствам морозами»,— отметила госпожа Куцевол. Она ожидает новый всплеск бронирований на февральские и мартовские праздники.

Предпосылок для снижения цен в среднесрочной перспективе пока нет, считает Александр Ковтунов. «В Таиланде большинство отелей работают с высокой загрузкой, эта ситуация будет сохраняться и дальше. Что же касается обсуждаемого возобновления прямого авиа­сообщения с Китаем из Иркутска, то им пока пользуются сами граждане КНР. Ситуация с визами для россиян в Китай еще остается неясной. Но и после того, как обмен туристами возобновится в полноценном формате, цены останутся высокими по причине того же отложенного спроса»,— говорит он.

Разброс цен по регионам Сибири, скорее всего, объясняется количеством полетных программ из тех или иных городов, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Основными причинами повышения стоимости туров, по ее словам, являются дефицит перевозки и «объяснимое в нынешних условиях повышение ее себестоимости». «Дальнейшее развитие событий в сфере выездного туризма конкретно в Сибири, в том числе динамика цен, напрямую зависит от того, куда и в каком количестве смогут летать рейсы из разных городов региона»,— отмечает эксперт.

Дарья Решетникова, Влад Никифоров, Иркутск