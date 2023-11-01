Суд в Москве заочно арестовал участника РДК Кирилла Канахина

Мещанский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Канахина, входящего в воюющий на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) «Русский добровольческий корпус». Ему предъявлено обвинение в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Канахин (в центре)

Фото: соцсети Кирилл Канахина Кирилл Канахин (в центре)

Фото: соцсети Кирилл Канахина

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца с момента задержания Кирилла Канахина в России или экстрадиции на территорию страны. Господин Канахин объявлен в международный розыск, по вменяемой статье ему грозит пожизненное лишение свободы.

В 2000-х Кирилл Канахин играл эпизодические роли в российских сериалах. После начала российской военной операции он уехал на Украину и вступил в РДК. В составе корпуса он участвовал в боях с российскими войсками на херсонском направлении, а затем в проникновении в Брянскую и Белгородскую области в марте и мае этого года.

Весной Басманный суд Москвы заочно арестовал Кирилла Канахина по обвинению в теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ). В его отношении также возбуждены дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) и участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Актер изменил родине с террористами».

Лусине Баласян