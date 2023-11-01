Демонстрация напоминающего свастику тату обернулась петербуржцу арестом

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО Андрея Разина за демонстрацию на улице тату, которое внешне схоже со свастикой. Об итогах заседания сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Постановление об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу вынес Выборгский районный суд Петербурга. По версии следствия, Разин 24 июня текущего года был на спортплощадке около дома 15, корпус 3 улицы Комиссара Смирнова. Петербуржец снял с себя футболку, в результате чего была продемонстрирована татуировка, схожая с изображением с символом нацистской Германии. Там же Разин сделал снимок с оголенным торсом и опубликовал фото в Telegram-канале «WHITE SCOUTS».

В суде мужчина вину не признал, указав, что он не имеет ничего общего с фашизмом. По решению Выборгского районного суда Разин пробудет в СИЗО до 23 декабря.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что следователи задержали Андрей Разина, который был неоднократно судим.

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