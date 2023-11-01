В Петербурге задержали судимого неонациста за демонстрацию свастики

Сотрудники ГСУ СКР по Петербургу задержали ранее неоднократно судимого Андрея Разина за публикацию в Telegram-канале фотографии, на которой у него видно татуировку со свастикой, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР.

Мужчина 1977 года задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Господину Разину предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. В ходе допроса мужчина вину признал. У него дома прошел обыск.

По версии следствия, 24 июня Андрей Разин оголил торс на спортивной площадке на улице Комиссара Смирнова. На груди у мужчины есть татуировка, которая напоминает свастику, что в СКР оценили как публичную демонстрацию запрещенной символики. Кроме того, господин Разин потом опубликовал свою фотографию в Telegram-канале. В СКР также установили, что Андрей Разин является лидером клуба, члены которого разделяют неонацистские взгляды. Речь идет об объединении White Scouts, координирует которое господин Разин. В пресс-службе подчеркивают, что члены объединения пропагандируют ненависть и вражду к лицам других национальностей. Там также отмечают, что Андрея Разину уже подвергали административному наказанию за демонстрацию свастики.

Андрей Разин освободился из колонии строгого режима в Мурманской области около года назад. У него восемь уголовных дел: за хулиганство, кражи разбой. Последний срок — 14 лет за убийство майора Госнаркоконтроля.

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