Депутаты ЗакСа попросили премьер-министра ужесточить ПДД для водителей самокатов

Депутаты петербургского Законодательного собрания подготовили обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в ПДД, ужесточив требования к вождению электросамокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Депутаты сочли действующие ограничения недостаточными и привлекли к разработке проекта представителей ГСУ СКР по Петербургу. Проект обращения к Михаилу Мишустину на заседании петербургского парламента 25 октября представил председатель комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев, депутат от «Единой России». Проект поддержали 44 парламентария, возражений не было.

В числе предлагаемых депутатами мер: запрет несовершеннолетним передвигаться на электросамокатах вне специальных мест; запрет на управление самокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в состоянии аффекта или под воздействием лекарственных препаратов, влияющих на концентрацию; запрет на езду по тротуарам. Вместо тротуаров самокатчикам предлагают использовать велодорожки, проезжую часть и специальные площадки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что в Петербурге за сезон на арендованных электросамокатах было совершено около 25 млн поездок.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте