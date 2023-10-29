WP: Ливан отговаривает «Хезболлу» от участия в войне «Хамаса» с Израилем

Правительство Ливана и его жители выступают против участия ливанской группировки «Хезболла» в войне между Израилем и палестинским движением «Хамас», сообщил The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных ливанских чиновников. По словам источников издания, правительство ведет переговоры с руководством «Хезболлы», чтобы отговорить боевиков от участия в конфликте.

«Мы как правительство говорим (''Хезболле''.—''Ъ''): ''Мы не можем принять войну''. И ответ: ''Мы вас понимаем''. Но мы также не можем пережить падение ''Хамаса''»,— цитирует слова одного из чиновников WP. Источники издания считают, что США должны оказать давление на Израиль в контексте наземной операции в секторе Газа, поскольку ее проведение может подтолкнуть боевиков «Хезболлы» к новым столкновениям с израильской армией.

«Те же ливанцы, которые праздновали вторжение ''Хамаса'', также раскритиковали участие ''Хезболлы'', опасаясь, что картины разрушений, приходящие из сектора Газа, повторятся в их собственной стране»,— пишет WP со ссылкой на антивоенную петицию граждан Ливана на Change.org (более 8,7 тыс. подписей).

Последний конфликт между ливанской «Хезболлой» и израильской армией был летом 2006 года в Южном Ливане. Согласно резолюции Совета безопасности ООН, на границе установлен режим прекращения огня, за соблюдением которого следят миротворцы из 36 стран. С начала войны Израиля с «Хамасом» ливанская сторона неоднократно сообщала об обстрелах Израилем южных районов страны. Армия обороны Израиля также сообщала о ракетах, отправленных с территории Ливана. 25 октября сообщалось, что лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла обсудил с руководством «Хамаса» и «Исламского джихада», что их альянс должен сделать, чтобы «достичь настоящей победы».

Подробнее об участии группировки в войне — в публикации «Ъ» «"Хезболла" готовит второй фронт».