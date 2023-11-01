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Коммерсантъ FM
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ФТС предложила ограничить экспорт золота физлицами

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила ограничить экспорт золота физическими лицами. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе пленарного заседания в Госдуме. По его словам, мера обусловлена ущербом бюджета от нелегального оборота золота.

«Здесь целый комплекс мер принимается. Первое — это вот законопроект, который сейчас рассматривается, надеюсь, он будет поддержан. Также принято решение об ограничении экспорта лома и отходов. Как правило, концентрат золота, который в таких вот случаях происходит, он экспортируется под видом лома и отходов»,— пояснил господин Моисеев.

По его словам, речь также идет об электронной системе маркировки и «прослеживаемости нелегального золота». «Этот комплекс мер, на мой взгляд, должен привести к существенному снижению незаконного оборота»,— сказал Алексей Моисеев.

На заседании Госдумы замминистра финансов упомянул законопроект об усилении ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов, включая конфискацию денежных средств и имущества, полученного в результате нарушения. В пояснительной записке утверждается, что в незаконный оборот ежегодно поступает 5–6 т золота. Ущерб экономике из-за незаконной добычи оценивается более чем в 2 млрд руб. в год. В ходе заседания Госдума одобрила законопроект в первом чтении.

31 октября правительство РФ ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 ноября текущего года по 30 апреля 2024-го. До этого аналогичный запрет действовал с 20 марта по 20 сентября текущего года.

Лусине Баласян

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