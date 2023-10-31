Правительство ввело на полгода запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Правительство России ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Ограничение будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. До этого такой запрет действовал с 20 марта по 20 сентября текущего года.

«Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Кроме того, оно будет способствовать сокращению незаконных внешнеторговых операций, связанных с вывозом драгоценных металлов»,— сообщила пресс-служба правительства.

27 сентября правительство внесло на рассмотрение постановление о временном запрете на вывоз отходов и лома драгоценных металлов на шесть месяцев. Согласно проекту постановления, запрет не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках. Запрет также не касается проб, отобранных от партий лома и отходов драгметаллов, которые вывозятся организациями по праву осуществления аффинажа металлов. В этом случае одна проба не должна превышать веса в 500 г.