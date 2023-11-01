Муфтий Татарстана призвал «проявить снисхождение» к участникам беспорядков в Дагестане

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана муфтий Камиль Самигуллин призвал «по возможности проявить снисхождение к тем, кто повелся на провокацию» и участвовал в антисемитских выступлениях в Дагестане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камиль Самигуллин в 2021 году

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Камиль Самигуллин в 2021 году

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Понятно, что они пошли на это от отчаяния и от чувства несправедливости. Уверен, что теперь, после того как их действия осудила вся российская общественность, они раскаялись в содеянном»,— говорится в обращении муфтия, опубликованном на сайте ДУМ.

Господин Самигуллин считает, что «акции с погромами в Дагестане организованы силами извне, хотя, безусловно, спровоцированы Израилем». «ЦАХАЛ под руководством сионистов, воюя с младенцами и детьми, делает все, чтобы поднять в мире волну антисемитизма. Случай в Дагестане также чистой воды провокация, которую используют западные спецслужбы, играя на чувствах верующих людей»,— указал муфтий. Он считает, что на Западе «хотят изнутри разрушить нашу страну, стравить между собой представителей разных национальностей и религий»: «Чтобы сосед убивал соседа, брат шел на брата».

В то же время глава ДУМ Татарстана подчеркнул, что «погромы и агрессия, хулиганства и бесчинства в далеких от нее регионах, как это случилось в Дагестане», не помогут поддержать Палестину. «Какое отношение погромы в дагестанском аэропорту с возгласами такбира имеют к защите Газы и освобождению Палестины? Вымещать гнев на обычных гражданах еврейского происхождения нет никакого смысла»,— заявил Камиль Самигуллин.

Напомним, 29 октября толпы людей собрались у аэропорта Махачкалы, чтобы не пустить прибывающих из Тель-Авива в страну граждан Израиля. Протестующие прорвались в здание международного терминала, а затем выбежали на взлетно-посадочную полосу.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Были задержаны более 80 человек, часть из них арестовали. По данным регионального минздрава, в результате беспорядков пострадали 20 человек, в том числе полицейские. Президент Владимир Путин сказал, что массовые беспорядки были спровоцированы «руками агентуры западных спецслужб».

Подробнее — в материале «Ъ» «К беспорядкам подошли по статье КоАП».

Кирилл Антонов, Казань