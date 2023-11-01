На оформление Рождественской ярмарки в Петербурге выделили более 39 млн рублей

Подведомственное комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт Петербурга СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» объявило конкурс на оказание услуг по обеспечению декоративного и светового оформления территории Рождественской ярмарки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта по данному аукциону составляет 39,1 млн рублей.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет в срок до 8 января изготовить и установить на территории Рождественской ярмарки несколько фотозон, элементы декорирования внешнего ограждения, подиум и элементы его оформления и т.д.

Заявки на конкурс принимаются до 7 ноября, итоги планируется подвести 8 ноября.

По данным АБН, год назад победителем аналогичного конкурса стала компания ООО «Компания Омега». Стоимость контракта в 2022 году составила 32 млн рублей. Эта же фирма за 21 млн руб. занималась декоративным оформлением Рождественской ярмарки в Петербурге и в 2021 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на новогоднее оформление города световыми композициями власти Петербурга намерены потратить около 217 млн рублей.

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