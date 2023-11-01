Депутатам припомнили неявку

Профильные комиссии Госдумы рекомендовали во вторник палате лишить депутатских мандатов Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду») и Василия Власова (ЛДПР). Комиссия по этике установила, что оба нарушили нормы парламентской работы, отсутствуя на заседаниях своих комитетов на протяжении более чем 30 дней. Заочно приговоренный к десяти годам тюрьмы Вадим Белоусов на заседаниях действительно не присутствовал, а вот Василий Власов назвал происходящее местью за его политическую позицию. В руководстве ЛДПР этот мотив отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Власов уверяет, что участвовал в подавляющем большинстве думских заседаний, даже если некоторые его коллеги этого не замечали

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василий Власов уверяет, что участвовал в подавляющем большинстве думских заседаний, даже если некоторые его коллеги этого не замечали

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Формальным поводом к разбирательствам послужило неучастие депутатов в текущей работе Госдумы: Василию Власову поставили на вид отсутствие на заседаниях комиссии по регламенту, Вадиму Белоусову — комитета по защите конкуренции. Поправки к закону о статусе депутата, допускающие прекращение полномочий депутата за систематическое (более 30 дней) неисполнение обязанностей, Дума приняла весной 2016 года. Единственным парламентарием, лишенным мандата по соответствующей статье, пока остается утративший статус сразу же по принятии поправок экс-справоросс Илья Пономарев (в розыске, внесен в перечень экстремистов и террористов и в реестр иностранных агентов).

31 октября «дисциплинарные дела» коллег рассмотрели профильные комиссии по этике и по мандатным вопросам. По данным “Ъ”, члены первой формально подтвердили наличие проступка со стороны коллег, второй — рекомендовали нижней палате лишить господ Белоусова и Власова депутатских полномочий.

Заочно приговоренный к десяти годам лишения свободы за получение взятки Вадим Белоусов на рассмотрении не присутствовал: депутат скрывается от правосудия, его местонахождение неизвестно. А вот Василий Власов, несмотря на отсутствие поддержки со стороны фракции, посетил оба заседания. Как сообщил источник “Ъ” в комиссии по этике, «по сути предъявленных претензий» депутат возразить «не смог ничего»: «Он не смог опровергнуть, что пропускал заседания, и сосредоточил свое выступление на том, чтобы объяснить причину пропусков». Комиссия, впрочем, сочла доводы коллеги «несущественными» и не стала принимать их во внимание, пояснил собеседник “Ъ”. Он также подчеркнул, что обязанности депутата заключаются не только в посещении пленарных заседаний и работе с избирателями (с чем у Василия Власова проблем не было), но и в работе в комитетах и комиссиях: «И если депутат не выполняет что-либо одно из этого, это уже может служить основанием для принятия решения о прекращении полномочий». По данным комиссии по регламенту, он отсутствовал на ее заседаниях более 40 дней, «а это систематические пропуски», добавил источник.

«Мы поддержали решение комиссии по этике: по коллеге Власову все за, трое — коммунисты — воздержались, по Белоусову все за, воздержался один»,— сообщил “Ъ” председатель комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба уже по итогам ее заседания. Он добавил, что на обсуждение были приглашены и инициатор обращения в комиссию по этике Виктор Пинский, и один из фигурантов разбирательства Василий Власов. «Мы заслушали коллегу Власова и рекомендовали ему все аргументы, которые у него есть, озвучить во время рассмотрения на палате»,— сказал господин Аршба и посоветовал «не искать никакой политики», поскольку «это вопрос элементарной дисциплины».

«Это просто игра, чтобы меня убрать»,— заверил “Ъ” господин Власов после заседания мандатной комиссии. На вопрос о том, кто заказчик этой «игры», депутат ответил так: «Мне кажется, партия. Я думаю, что (председатель ЛДПР Леонид.— “Ъ”) Слуцкий. Потому что они сразу сказали, что будут поддерживать это решение». Василий Власов полагает, что вызывал недовольство тем, что задавал «ненужные вопросы». Он отметил, что ему ставят в упрек отсутствие в течение более 30 дней в 2022 году: «А почему вы раньше вопрос не поднимали? Просто сейчас, когда я начал выступать, меня решили убрать?» Депутат упомянул и о «других конфликтах в партии», а также «зачистках» в регионах.

«Депутатов никогда еще не лишали по настолько надуманным основаниям,— позднее написал господин Власов в Telegram.— Я посетил 97,5% заседаний в прошлом созыве и 98,5% заседаний в этом». Он также указал, что «таким образом можно лишить мандатов всех неугодных»: «А я хоть раз был предателем? Всегда был на страже интересов граждан. Даже если это было опасно. Видно, взял ношу не по себе».

Леонид Слуцкий в беседе с журналистами обвинения однопартийца отверг: «Он может еще не то говорить. Конечно же, это не так. Есть норма закона: он не ходил на комиссию, где он числится». О том, кому перейдет мандат господина Власова, лидер ЛДПР пока не сообщил, а по поводу возможного исключения Василия Власова из партии пообещал, что «партия обсудит и тогда примет решение».

21-летний Василий Власов избрался в Думу в 2016 году по московскому региональному списку ЛДПР. До этого он работал помощником и руководителем приемной основателя партии Владимира Жириновского, а также руководил Всероссийской молодежной организацией ЛДПР, где сам ранее сделал последовательную карьеру. В 2019 году молодой парламентарий стал первым зампредом комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а в марте 2021 года занял пост первого заместителя руководителя думской фракции ЛДПР (тогда — Владимира Жириновского). По данным “Ъ”, то назначение послужило поводом для конфликта Владимира Жириновского с его сыном Игорем Лебедевым, впоследствии прервавшим политическую карьеру в основанной отцом партии.

По словам осведомленного источника “Ъ”, со сменой партийного руководства Василий Власов поочередно потерял посты заместителя руководителя фракции и главы молодежной организации ЛДПР: «После того как в руководство пришел Леонид Слуцкий, выяснилось, что там не все благополучно, и, видимо, то отстранение послужило причиной для персональных обид». Еще заметнее отношения господина Власова с партийным руководством обострились в связи с открытой поддержкой депутатом ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина, допустившего критические высказывания в адрес Леонида Слуцкого, продолжает собеседник “Ъ”. Напомним, что в июне, после мятежа ЧВК, в приемной депутата Власова прошли обыски. «Депутата настоятельно прошу определиться, с кем он — с Россией и президентом или с предателями Родины»,— писал тогда Леонид Слуцкий в Telegram.

«Уже в тот момент можно было понять, что вопрос его ухода остается вопросом времени»,— говорит источник “Ъ”, подчеркивая, что господин Слуцкий «относился к ситуации терпимо и подчеркнуто индифферентно». По ходу анализа работы «проштрафившихся» депутатов и было установлено, что Василий Власов «нарушает элементарные нормы и дисциплину», резюмирует источник: «Когда к Леониду Эдуардовичу пришли с вопросом, что же делать, он сказал, что, если нарушены дисциплинарные нормы и предусмотрено, что в таком случае полномочия прекращаются, фракция не будет этому препятствовать».

Что касается Вадима Белоусова, предложение лишить его полномочий именно в связи с нарушением дисциплины, как сообщал “Ъ”, может указывать на то, что в ходе уголовного преследования депутата были допущены существенные процедурные нарушения. Однопартийцы господина Белоусова и его адвокаты отмечают, что вопреки требованиям закона о статусе депутата дело парламентария было передано в суд без разрешения Госдумы.

Ксения Веретенникова, Григорий Лейба