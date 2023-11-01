Застройщик назвал сроки открытия термального комплекса в Краснодаре

На строительство термального комплекса в Краснодаре компания Dogma закладывает 2,5 года. Открыть объект планируют в 2026 году, сообщил «Ъ-Кубань» представитель компании Александр Голиков на форуме застройщиков Mallpic 2.0.

«Мы планируем его построить за год. Дальше уже закладывается время на оснащение оборудованием. Там довольно сложные системы, которые могут занять время»,— отметил Александр Голиков.

Начать строительство термального комплекса планируется в начале 2024 года. Его площадь составит 37 тыс. кв. м. «Ъ-Кубань» узнал, что именно будет включать в себя комплекс.

Татьяна Ручкина, Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram