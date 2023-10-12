В Краснодаре планируют построить термальный курорт за 3,5 млрд рублей

Строительная компания Dogma планирует построить в Краснодаре крупный термальный комплекс площадью 39 тыс. кв. м. Как сообщает пресс-служба застройщика, общий объем инвестиций в проект превысит 3,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

При курорте построят гостиницу на 5 тыс. кв. м, а сам он займет 34 тыс. кв. м. Планируется, что строить объект начнут в начале следующего года.

Предполагается, что комплекс сможет вместить одновременно 3,5 тыс. посетителей. Гостям предложат открытый и закрытый уровни с бассейнами, саунами, джакузи. Один бассейн планируют разместить на крыше комплекса.

Оператором курорта станет управляющая компания «Термы». Для пожилых людей планируют разработать специализированные оздоровительные программы, для детей — специальные игровые зоны.

Еще два термальных комплекса планирует открыть в Краснодаре группа компаний «Основа». Один из них появится на территории ТРК «OZ МОЛЛ», второй — в районе улицы Западный обход.

Вячеслав Рыжков

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