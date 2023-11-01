В Dogma раскрыли подробности проекта термального курорта в Краснодаре

В Краснодаре в начале 2024 года компания Dogma начнет строить термальный курорт. Его площадь составит 34 тыс. кв. м. Что именно будет включать в себя комплекс, рассказал представитель компании Александр Голиков на форуме застройщиков Mallpic 2.0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

На открытой территории курорта расположат термальный бассейн с рекой, бар, террасу, территорию ресторанов, три бани («кело», на дровах и по-черному), глиняную сауну и танцплощадку.

На втором уровне термального курорта разместят обеденный зал и кафе, бар, хаммамы, русскую парную с чашей, грязевые ванны, сауну термальной йоги, комнату соленого тумана, процедурный кабинет, косметологический сервис и комнату матери и ребенка.

Третий уровень будет включать в себя термальный бассейн с заплывом в открытый, детский и бассейн «мертвое море», душевые, открытую зону отдыха с песчаным пляжем и массажные кабинеты. На этом этаже разместят песчаную, сильвинитовую, кедровые и детскую сауны. Также там расположат татарскую баню «Мунча», баню индивидуального парения и парную «Сталевар».

На четвертом уровне будет открытая территория отдыха, термальный и обычный бассейны, стартовая площадка горок, обеденная зона, детская и травяная сауны, купель, нефритовая и кубанские парные.

Застройщик отмечает, что срок окупаемости при негативном сценарии составит шесть-восемь лет, при позитивном — 20 месяцев. Выделенную площадь под термальный комплекс считают оптимальной, чтобы избежать очередей.

Объем инвестиций в реализацию проекта превысит 3,5 млрд руб. При курорте построят гостиницу на 5 тыс. кв. м. Комплекс сможет вместить одновременно 3,5 тыс. посетителей. Оператором курорта станет управляющая компания «Термы».

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram