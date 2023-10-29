На новогоднее оформление Петербурга потратят более 200 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга намерены потратить на новогоднее оформление города около 217 млн рублей. На такие цифры, фигурирующие в документах на сайте госзакупок, 29 октября обратил внимание телеканал 78.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В частности, праздничное оформление Центрального, Адмиралтейского, Калининского, Красногвардейского, Красносельского, Кировского, Красносельского, Фрунзенского, Выборгского, Калининского и Приморского районов гирляндами обойдется Смольному в 88 млн рублей.

На световые композиции для Кронштадтского, Курортного и Пушкинского районов потратят 32 млн, а для Василеостровского и Петроградского — 22,6 млн рублей.

Помимо этого, на новогоднее оформление локаций у Гостиного двора, на Смольной и Воскресенской набережных, площади Труда и Александровского парка заложено 10,7 млн руб. Световые композиции на мосту Александра Невского, Биржевом и Сампсониевском мостах обойдутся городским властям в 11,4 млн рублей.

Новогодние ели с высотой не менее 15 м для разных районов Петербурга город готов закупить за 22,2 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга определились с суммой, которую намерены потратить на организацию праздничных мероприятий к Новому году. По итогам конкурсного отбора пяти некоммерческим организациям города выделят 324,2 млн рублей.

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