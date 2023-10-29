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Коммерсантъ FM
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Президент Ирана: действия Израиля могут вынудить каждого принять ответные меры

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил в соцсети X (ранее Twitter), что Израиль «перешел красные линии» в войне с палестинским движением «Хамас». По его словам, действия армии Израиля «могут вынудить каждого принять меры». Ранее после «расширения» операции Израиля в секторе Газа господин Раиси заявлял, что не будет следовать плану США о невмешательстве Ирана в конфликт.

Эбрахим Раиси

Эбрахим Раиси

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Эбрахим Раиси

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Эбрахим Раиси вновь отметил, что США настаивают на политике невмешательства Ирана в палестино-израильский конфликт. «Вашингтон хочет, чтобы мы не предпринимали никаких действий, одновременно обеспечивая широкую поддержку Израилю. Соединенные Штаты Америки направили послания ''Оси сопротивления'', но они столкнулись с практической и общественной реакцией на местах»,— говорится в сообщении иранского президента.

Вчера, 28 октября, Раиси заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что страна не будет следовать предостережениям США по поводу вмешательства в войну между Израилем и «Хамасом». Ранее в тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что 90% бюджета палестинской группировки «Хамас» обеспечивает Иран. 27 октября Израиль заявил о «расширении» боевых действий в секторе Газа и ввел в регион сухопутные силы. В ответ «Хамас» объявил о начале наземной операции. Израильские военные отрицают полноценную сухопутную операцию в секторе.

В середине октября представители США, Ирана, Катара и Китая провели переговоры, одним из итогов которых стала договоренность, что Иран не будет вмешиваться в конфликт Израиля и «Хамаса». При этом тогда власти Ирана поясняли, что вмешательство не произойдет, если не будет атак на страну со стороны Израиля.

О текущей ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

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