Авен назвал ошибкой миллиардные инвестиции в западные страны

Бывший совладелец «Альфа-групп» Петр Авен заявил Bloomberg, что в ходе трехчасового допроса в аэропорту Лондона назвал ошибкой миллиардные инвестиции в западные страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Авен

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Петр Авен

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Миллиардер рассказал, что в мае 2022 года 30 офицеров британской полиции провели обыск в его доме рано утром. Это было похоже на «психологическое давление», заявил он агентству. Бизнесмен сообщил, что в июле того же года его в течение трех часов допрашивали полицейские в аэропорту Лондона. В ходе допроса они задали вопрос, зачем предприниматель и его партнеры инвестировали миллиарды в западные страны и открыли головной офис в Англии. По словам господина Авена, он ответил им: «По ошибке!»

Предприниматель заявил Bloomberg, что не понимает, почему против него ввели санкции западные страны. Бизнесмены и политики западных стран несут ответственность «за укрепление нынешнего российского режима точно не меньше, чем так называемые российские олигархи», сказал он агентству.

Российский миллиардер Михаил Фридман, крупнейший акционер Альфа-банка, в разговоре с Bloomberg также заявил, что вложение денег в Англию сегодня выглядит «колоссальной ошибкой». Комментируя свой отъезд из Великобритании, он заявил, что его «выдавили» из страны, не оставив выбора.

«Я должен был каждый вечер находиться дома и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Я также не мог пользоваться своей машиной и вынужден был ездить на общественном транспорте, а мой дом находится далеко от метро. Я был ограничен даже в оплате медицинских услуг»,— рассказал господин Фридман о своей жизни в Великобритании после того, как против него ввели санкции.

Петр Авен и Михаил Фридман попали под санкции Евросоюза в конце февраля 2022 года. Санкции против них в ЕС объяснили близостью к президенту РФ Владимиру Путину, который «предоставлял политическую поддержку "Альфа-групп" в осуществлении ее планов иностранных инвестиций». Господин Авен также назван близким личным другом главы «Роснефти» Игоря Сечина. 11 августа господ Фридмана и Авена внесли в санкционный список США.