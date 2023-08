США ввели санкции против Фридмана, Авена и РСПП

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и основателей «Альфа-групп»: Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана. Они включены в SDN-список, означающий наиболее жесткие ограничения.

Как поясняют в OFAC, теперь все активы попавших под санкции бизнесменов и организаций, находящиеся в юрисдикции США, будут заморожены, гражданам США будет запрещено заключать с ними любые сделки. Ведущие деятельность с господами Фридманом, Авеном, Кузьмичевым, Ханом и с РСПП лица и компании также могут быть включены в американские санкционные списки, предупредили в ведомстве.

В структуре американского Минфина также подчеркнули, что ведомство не вводит ограничений против инвестиционной компании LetterOne, основанной господами Авеном и Фридманом. Как говорится в выпущенном OFAC специальном пояснении, LetterOne в настоящее время «не принадлежит на 50% или более попавшим под санкции лицам и не считается заблокированной их собственностью или частью их собственности».

Господа Фридман и Авен полтора года назад попали под блокирующие санкции Евросоюза и Великобритании. После этого оба вышли из совета директоров Альфа-банка и покинули инвестиционную группу LetterOne. Фридман также покинул совет директоров компании Veon и наблюдательный совет ритейлера X5 Group. Позднее блокирующие санкции были введены и против Альфа-банка: весной прошлого года их ввели США и Великобритания, а в феврале нынешнего года — Евросоюз.

В марте 2023 года стало известно, что Михаил Фридман и Петр Авен обсуждают передачу своих долей в Альфа-банке своему партнеру Андрею Косогову, которому уже принадлежит почти 41% в капитале финорганизации. Михаил Фридман и Петр Авен хотели продать свои пакеты, чтобы освободиться от британских и европейских санкций. Сообщалось, что Андрей Косогов купит Альфа-банк у кипрской ABH Financial Ltd. Источники The Financial Times отмечали, что сделка по продаже Альфа-банка потребует согласования регуляторов — Банка России и, возможно, органов США и ЕС, отвечающих за санкционную политику. В Альфа-банке «Ъ» подтвердили, что переговоры о продаже долей Михаила Фридмана и Петра Авена действительно ведутся.

Александр Кислов