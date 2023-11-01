Законопроект о продлении моратория на закон о КРТ поступил в ЗакС Петербурга

Проект закона «О приостановлении действия отдельных положений Закона Санкт-Петербурга "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге" в части комплексного развития территорий жилой застройки в Санкт-Петербурге» поступил в Законодательное собрание города, документ появился на сайте.

Автором проекта закона стал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Согласно содержанию документа, мораторий на закон предлагается продлить до 1 января 2025 года. Цель принятия законопроекта заключается в необходимости «проработки возможности корректировки федерального законодательства в части совершенствования норм, регулирующих правоотношения при комплексном развитии территории жилой застройки».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты Заксобрания Петербурга внесли в Государственную думу законопроект с поправками в Жилищный и Градостроительный кодексы РФ, чтобы скорректировать закон о КРТ.

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