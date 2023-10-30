Петербургской реновацией займутся в Москве

Петербургские депутаты предлагают отредактировать закон о комплексном развитии территорий (КРТ) на федеральном уровне. Парламентарии хотят разрешить городам федерального значения самим определять, куда переселять жителей хрущевок, попадающих в программу реновации. А также сделать участие в программе добровольным для граждан. Летом этого года Совет законодателей похожие поправки региональных коллег не поддержал. Депутаты учли некоторые замечания в новой версии законопроекта и в октябре одобрили обращение в российский парламент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно новой версии, предоставлять жилье в границах, которые определит регион, сохранять места в образовательной организации и учитывать близость нового жилья к социальным объектам авторы инициативы предлагают только в городах федерального значения

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Согласно новой версии, предоставлять жилье в границах, которые определит регион, сохранять места в образовательной организации и учитывать близость нового жилья к социальным объектам авторы инициативы предлагают только в городах федерального значения

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Депутаты Законодательного собрания Петербурга внесли в Госдуму законопроект с поправками в Жилищный и Градостроительный кодексы РФ (полное название — «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения прав граждан при комплексном развитии территорий»).

Еще летом комиссия Совета законодателей (СЗ) РФ по жилищной политике рекомендовала не вносить на рассмотрение в Думу поправки, предложенные петербургским ЗакСом. Городские депутаты учли некоторые замечания СЗ и законопроект скорректировали.

Согласно новой версии, предоставлять жилье в границах, которые определит регион, сохранять места в образовательной организации и учитывать близость нового жилья к социальным объектам авторы инициативы предлагают только в городах федерального значения. Кроме того, парламентарии предлагают сделать участие в программе КРТ для граждан добровольным и инициативным.

Закон о КРТ (полное название — закон №444–59 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге») петербургский парламент принял в июне 2022 года. Документ предполагает переселение горожан из хрущевок 1957–1970-х годов постройки без гарантии предоставления равнозначной площади в той же локации, где находилось старое жилье. Петербуржцы закон категорически не поддержали. Уже осенью, по предложению губернатора, некоторые положения закона «О градостроительной деятельности в Петербурге» «заморозили». Спустя год Смольный предложил «заморозку» продлить.

Сейчас, по словам одного из авторов документа, депутата от фракции «Единая Россия Дениса Четырбока, география расселения и порядок участия в программе закреплены на федеральном уровне, поэтому изменить эти нормы на городском — невозможно. При этом если Госдума одобрит предложенные поправки, то городской закон придется также переписывать, отметил господин Четырбок.

Поддерживать инициативу региональных коллег в федеральном парламенте планируют депутаты, избранные от Санкт-Петербурга. «Надо будет провести работу с правительством РФ, узнать их мнение по этому законопроекту, обсудить с профильными министерствами. Будем делать все, чтобы этот закон был принят»,— прокомментировал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Тетердинко.

Депутат муниципального округа №72, член общественного штаба по вопросам КРТ Павел Швец на инициативу смотрит с меньшим оптимизмом. «Мы прекрасно понимаем, что этот законопроект принят Госдумой не будет. Это фактически просто видимость бурной деятельности, чтобы не приступать к обсуждению отмены или изменения петербургского закона. Спустя год работы штаба мы не приступили к обсуждению петербургского закона»,— рассказывает господин Швец. По его мнению, все вопросы, которые сейчас возникают, можно решить на городском уровне. «Обозначить границы переселения и внести понятие "равнозначного" жилья можно и в петербургском законе. Сейчас у нас прописано, что предоставляется только равноценное жилье, хотя федерального законодательство позволяет вводить критерий и "равнозначности"»,— объясняет Павел Швец.

Депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский уверен, что предложенной инициативой можно исправить целый ряд проблем закона, но не все. При этом яблочники уже подготовили поправки в «замороженный» городской закон в рамках существующего федерального законодательства. По словам господина Вишневского, «новая версия городского закона» в скором времени будет отправлена на юридическое заключение.

«Мы и своими решениями можем сделать так, чтобы только дома с очень высоким процентом износа могли попасть в КРТ, чтобы при переселении тем, кто согласен на КРТ, предоставлялось "равнозначное" жилье, а не денежная компенсация, чтобы другое жилье предлагалось в границах муниципалитета. Целый ряд вопросов можно решить на городском уровне»,— прокомментировал «Ъ-СПб» Борис Вишневский.

Надежда Ярмула