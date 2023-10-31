В поджоге ресторана в Ярославле подозревают директора муниципальной ярмарки

Подозреваемым по делу о поджоге ресторана «Сквер» в Ярославле проходит бывший депутат муниципалитета, и.о. директора АО «Ярмарки Дзержинского района» Дмитрий Соколов. Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на собственные источники. По данным портала, экс-депутат задержан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Соколов

Фото: мэрия Ярославля Дмитрий Соколов

Фото: мэрия Ярославля

Пожар произошел в ночь с 30 на 31 октября, пострадала женщина, которая получила ожоги. Сначала полиция возбудила уголовное дело по статье «Поджог», а затем Следственный комитет переквалифицировал статью на «Покушение на убийство».

АО «Ярмарки Дзержинского района» принадлежит мэрии Ярославля, компания была образована путем преобразования муниципального предприятия. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в марте 2023 года Красноперекопский районный суд признал Дмитрия Соколова виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда суд приговорил бывшего депутата к штрафу в 200 тыс. руб., лишению прав еще на 2 года и конфискации внедорожника «Тойота Лексус».

Антон Голицын