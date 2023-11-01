«С мотивацией у игроков проблем не было»

В Кубке России по футболу крупную победу одержала «Балтика», которая обыграла дома «Ахмат» из Грозного (4:1). В другом матче «Зенит»—«Крылья Советов», в котором ждали забитых мячей, получилось не так результативно. Хозяева взяли верх с минимальным счетом (1:0). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Российский футбол не дает болельщикам расслабиться: не успели отгреметь матчи 13-го тура РПЛ, как тут же начались игры Кубка. Причем в этот раз вывески во втором по значимости турнире очень яркие. Одна из них «Зенит»—«Крылья Советов». Правда, нужно сказать, что для клубов встреча ничего не решала.

Действующий чемпион уже обеспечил себе выход в play-off, а клуб из Самары уверенно занимает в группе последнее место и вылетел из розыгрыша, что, кстати, для команды скорее благо. Ведь теперь «Крылья Советов» смогут сосредоточиться на чемпионате.

Вместе с тем посмотреть встречу все равно стоило, ведь подопечные Игоря Осинькина любят играть в атаку, и когда на игроков ничего не давит, может получиться «веселый футбол». Что же касается мотивации, то с этим, несмотря ни на что, проблем у игроков точно не было, рассказывал вратарь самарского клуба Евгений Фролов: «Возможность обыграть "Зенит" на его стадионе всегда мотивирует, поэтому настраиваться не надо».

В тот самый «веселый футбол» команды начали играть с первых минут. Только в завершающей стадии всегда что-то мешало — 0:0 после первого тайма, а когда в начале второго мяч не зашел в сетку «Зенита» после трех удрав в упор, казалось, какие-то потусторонние силы не позволяют этого сделать.

Когда же усилиями бывшего игрока «Крыльев» Ивана Сергеева состоялось взятие ворот самарцев, гол отменили, так как перед этим VAR зафиксировал игру рукой. Причем фол произошел задолго до взятия ворот, и сначала судья Павел Кукуян указал на центр, но работники VAR заставили все отыграть назад и гол отменить.

Вопросов, как всегда, в такие минуты было больше, чем ответов, но арбитр FIFA Сергей Лапочкин уверенно говорил о том, что все правильно.

Стоит сказать, что на «Газпром Арене» посмотреть футбол собралось около 25 тыс. человек, и лишать болельщиков забитых мячей хозяева просто не имели права. Так что в самой концовке вновь Иван Сергеев все-таки смог сделать свою работу на отлично.

После этой победы «Зенит» отправляется в play-off Кубка России с первого места группы С. Вместе с командой Сергея Семака там будет играть расположившаяся на второй позиции «Балтика».

1 ноября нас ждет еще одна любопытная встреча в рамках турнира «Спартак»—«Краснодар». Здесь красно-белые уже обеспечили себе первое место в группе D. Но обойти такую вывеску сложно, к тому же поражения народной команды уже всерьез достали болельщиков.

Так что ждем очередных экспериментов испанского тренера Гильермо Абаскаля, который искренне пытается делать хорошую мину при плохой игре. Матч «Спартак»—«Краснодар» начнется достаточно поздно, в 20:45, так что можно успеть сходить на футбол после работы.

Во-первых, на игры Кубка не нужен Fan ID, во-вторых, билеты на игру стартуют с 1,2 тыс. руб., а в-третьих, синоптики обещают потепление до +10 градусов. Правда, вечером возможен небольшой дождь, но это не беда, ведь дождливую погоду вот уже больше полувека принято называть спартаковской.

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